Теплый ноябрь ожидается в большинстве регионов России — Ленинградской области, Московском регионе, Поволжье, некоторых районах Якутии, Приморья, Хабаровского края и на Урале. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, температура воздуха в данных регионах будет выше нормы как минимум на один градус.

Холоднее будет в Краснодарском крае, южной части Крыма, Иркутской области и Забайкалье. «Примерно на один градус ниже нормы. Относительно прохладная погода для этих территорий», — сказала синоптик. При этом Паршина отметила, что прогноз является предварительным — его вероятность составляет около 70%. Более точный прогноз на ноябрь Гидрометцентр даст в конце октября.

Средняя температура воздуха в ноябре в Петербурге — 1,4 градуса выше нуля. Максимальный показатель обычно составляет +2 градуса, минимальный -2, а дождь идет 11 дней в месяц.

Напомним, 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег. Белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга. На следующий день, 5 октября, снег пришел и в Петербург — посмотрите, как это было, в нашей подборке. Лучше всего сопроводить просмотр прослушиванием рояльной версии песни «Холод уйдет» группы Tesla Boy — проверено, так более жизнеутверждающе!