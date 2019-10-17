Создатели социального театрального объединения «Квартира» запускают новый художественный проект «Город. Разговоры», главная цель которого — дать голос людям, которым есть что рассказать о своей жизни.
Создатели социального театра «Квартира» запускают проект «Город. Разговоры»
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Фото: сообщество "Квартира. Разговоры"
Проект развернется не только в Петербурге, но и Екатеринбурге и Копенгагене. В определенный час рассказчики выйдут в публичные общественные пространства — кафе, библиотеки, торговые центры, музеи и галереи — чтобы одновременно начать свое повествование. «Это истории горожан, рассказанные другим горожанам в городском пространстве.Участники проекта — люди, у которых не было опыта выступлений в качестве актеров, но есть желание выйти к публике и рассказать историю», — говорят создатели проекта.
Премьера проекта «Город. Разговоры» состоится 3 ноября. Тема, в рамках которой будут рассказаны истории «Как я выжил» — о спасении от смерти, адаптации в новых условиях, преодолении психологически сложной ситуации и других вариантах. «Каждый из зрителей может услышать «живьем» только одну историю — и в то же время осознавать, что это лишь одна из нескольких. Это важный сигнал о городском пространстве, которое принадлежит горожанам, людям, «субъектам» общества. Встречаясь в общественных пространствах, люди могут следовать не только функциональному назначению места, но и разговаривать», — добавляют создатели.
Напомним, о том, что социальный театральный проект «Квартира» закрывается, стало известно в апреле 2019 года — последнее мероприятие в пространстве на набережной реки Мойки, 40, прошло 30 июня. «Квартира» начала свое существование в октябре 2017 года. Принципы, по которым выстроилась жизнь квартирного «организма», граничили между терминами «горизонтальный» и «инклюзивный» — создатели называли «Квартиру» пространством, в котором люди разрешали друг другу быть.
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