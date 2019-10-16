«Приобретение здания для перепродажи «как есть» выглядит маловероятным, поскольку его сложно назвать высоколиквидным или сильно недооцененным. Более вероятно, что покупатель будет «проектной компанией» для дальнейшего развития данного объекта», — считают эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Статус памятника и неудовлетворительное состояние объекта потребует от инвестора не только ответственного обращения, подхода к реализации любого проекта, но существенных вложений — материальных и временных», — добавляют они.

Дача принца Ольденбургского является одним из важнейших сооружений Каменного острова. Здание построено в 1831-1833 годы по проекту архитектора Смарагда Шустова. Дача строилась на участке, принадлежавшем шталмейстеру двора князю Василию Долгорукову и была продана в 1833 году, сразу после завершения строительства, принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому.

В 1928 году дачу Ольденбургского перепланировали под квартиры, уничтожив большую часть отделки интерьеров. В 1930 году при пожаре пострадал купол дачи, был восстановлен в 1936—1937 годах. В 1978 году в занятом под общежитие здании снова произошел пожар, сгорел купол и центральная часть. В 1982 году его полностью разобрали и начали восстанавливать заново в другом материале.