Дача принца Ольденбургского на Каменном острове, объект культурного наследия федерального значения, продана на торгах за 135 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, здание можно использовать для размещения в нем гостиницы. Однако как считают эксперты, строение не является высоколиквидным объектом и может потребовать от новых владельцев значительных затрат.
Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове выкупили за 135 миллионов рублей. Эксперты предложили открыть в ней гостиницу
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Фото: Википедия
Дача принца Ольденбургского площадью 1613,1 квадратных метров вместе с земельным участком в 0,35 гектара на набережной Малой Невки, 11 приобрел АО «Легион» за 135 миллионов рублей — это на 2 миллиона выше начальной стоимости лота. Организаторы торгов указывают на то, что новый владелец здания должен соблюдать охранные обязательства и осуществить проект реставрации основного здания, являющегося объектом культурного наследия.
Согласно конкурсной документации, данный участок можно использовать для размещения гостиничных объектов, однако эксперты уверены, что для реализации проекта владельцу потребуется совершить «существенные вложения». Осмотр здания показал, что его техническое состояние неудовлетворительное — дача требует ремонта, в фундаменте имеются трещины, а подвальные помещения затоплены.
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Фото: citywalls.ru
«Приобретение здания для перепродажи «как есть» выглядит маловероятным, поскольку его сложно назвать высоколиквидным или сильно недооцененным. Более вероятно, что покупатель будет «проектной компанией» для дальнейшего развития данного объекта», — считают эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Статус памятника и неудовлетворительное состояние объекта потребует от инвестора не только ответственного обращения, подхода к реализации любого проекта, но существенных вложений — материальных и временных», — добавляют они.
Дача принца Ольденбургского является одним из важнейших сооружений Каменного острова. Здание построено в 1831-1833 годы по проекту архитектора Смарагда Шустова. Дача строилась на участке, принадлежавшем шталмейстеру двора князю Василию Долгорукову и была продана в 1833 году, сразу после завершения строительства, принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому.
В 1928 году дачу Ольденбургского перепланировали под квартиры, уничтожив большую часть отделки интерьеров. В 1930 году при пожаре пострадал купол дачи, был восстановлен в 1936—1937 годах. В 1978 году в занятом под общежитие здании снова произошел пожар, сгорел купол и центральная часть. В 1982 году его полностью разобрали и начали восстанавливать заново в другом материале.
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