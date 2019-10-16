Скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой откроют в ноябре 2019 года

Строительство автомобильной трассы М-11 «Москва—Санкт-Петербург» будет полностью завершено к 15 ноября, первых автомобилистов магистраль примет уже к концу месяца. «Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что строительная готовность будет, какое-то время — оформление документов... у нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое то время... в ноябре», — сказал Алафинов.

Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. Время в пути по ней из Петербурга в Москву — 7 часов вместо прежних 10-и. «Дорого ли ездить по платным дорогам в России? За поездку водитель легкового автомобиля с транспондером заплатит около 2 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости семи чашек капучино. А цена литра бензина у нас составляет 1/6 от стоимости чашки этого напитка», — заявил ранее замминистра транспорта.