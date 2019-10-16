Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов назвал дату открытия трассы М-11. Скоростная магистраль между Петербургом и Москвой примет первых автомобилистов уже в ноябре 2019 года.
Скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой откроют в ноябре 2019 года
Строительство автомобильной трассы М-11 «Москва—Санкт-Петербург» будет полностью завершено к 15 ноября, первых автомобилистов магистраль примет уже к концу месяца. «Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что строительная готовность будет, какое-то время — оформление документов... у нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое то время... в ноябре», — сказал Алафинов.
Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тысяч рублей. Время в пути по ней из Петербурга в Москву — 7 часов вместо прежних 10-и. «Дорого ли ездить по платным дорогам в России? За поездку водитель легкового автомобиля с транспондером заплатит около 2 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости семи чашек капучино. А цена литра бензина у нас составляет 1/6 от стоимости чашки этого напитка», — заявил ранее замминистра транспорта.
Напомним, на новой трассе, которая будет начинаться у МКАД и заканчиваться у Кольцевой автодороги в Петербурге, построят от двух до пяти полос в каждую сторону. Автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час, а стоимость проезда по всей дороге составит около двух тысяч рублей.
Там уже установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом — в первую очередь они покроют нужды большегрузов. А «Автодор» запустил официальный конкурс на название. Петербуржцы предлагают свои варианты — от гордо звучащего «Две столицы», «Золотая» и «Златоглавая» до оригинального «За шавермой/За шаурмой» и «Маруся».
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