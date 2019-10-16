Во дворах между улицами Восстания и Маяковского началась настоящая «скитлстрянка» — ограничительные антипарковочные полусферы прекратили в разноцветные «конфеты». А она заразная?
«Скитлстрянка»: на улице Восстания ограничительные полусферы превратили в разноцветные конфеты
«Скитлстрянка» — дело рук петербургского уличного художника Леши Бурстона. По словам автора, работа призвана привнести позитив «в пору осенней хандры», а также привлечь внимание к проблеме появления в Петербурге подобных ограничительных полусфер в больших количествах.
«Оставлю урбанистам рассуждения о том, насколько уместны в городе малые архитектурные формы в таком количестве. Кстати загляните в те дворы — реально в глазах рябит от этих желтых полусфер. В пору осенней хандры хочется чего-то яркого и позитивного — мне кажется, эта работа как раз такая», — рассказал Бурстон.
В начале октября на проблему ограничительных антипарковочных полусфер обратили внимание активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Горожане указывали на то, что «популяция малых архитектурных форм растет с каждым днем», а устанавливают их «как захотят, бесцельно и абсолютно хаотично».
«Пешеходам все чаще становится неуютно на тротуарах. Охранять от посягательств тротуары и препятствовать стоянке в неположенных местах поручили не парковочным службам со штрафными квитанциями, а бездушным бетонным полусферам. Ты какой-то странный, что с тобой, Петербург? "Мне сказали, что у меня МАФотрянка". А она заразная? "Да, еще как!"», — подписали фотографии активисты на манер известной рекламы.
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