«Скитлстрянка»: на улице Восстания ограничительные полусферы превратили в разноцветные конфеты

«Скитлстрянка» — дело рук петербургского уличного художника Леши Бурстона. По словам автора, работа призвана привнести позитив «в пору осенней хандры», а также привлечь внимание к проблеме появления в Петербурге подобных ограничительных полусфер в больших количествах.

«Оставлю урбанистам рассуждения о том, насколько уместны в городе малые архитектурные формы в таком количестве. Кстати загляните в те дворы — реально в глазах рябит от этих желтых полусфер. В пору осенней хандры хочется чего-то яркого и позитивного — мне кажется, эта работа как раз такая», — рассказал Бурстон.