«Открытая библиотека» проведет новую серию диалогов с Алешковским, Смирновым и Солодниковым

В 15:00 в пространстве Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123 стартует первая встреча — участие в ней примут актер и кинорежиссер Андрей Смирнов и журналист и кинодокументалист Катерина Гордеева.

В 16:00 литературовед и координатор программ петербургского фонда AdVita Елена Грачева и учредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский обсудят все, что случилось с благотворительными организациями в 2019 году.

В 17:00 стартует заключительная встреча. Поэт и прозаик Ольга Седакова и организатор проекта «Открытая библиотека» Николай Солодников поговорят на тему «Переписка, интервью и Рембрандт».

Вход на все мероприятия свободный.

Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы.