Вчера вечером, 15 октября, благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева. Отапливаемая палатка, рассчитанная на 50 человек, разместилась в Василеостровском районе — в ней, в тепле и безопасности, могут переночевать люди, которым больше некуда идти.
«Ночлежка» открыла второй пункт обогрева на Васильевском острове. В нем могут переночевать люди, которым больше некуда идти
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Фото: «Ночлежка»
Второй пункт обогрева «Ночлежки» находится по адресу Шкиперский проток, 18, корпус 16 — вход располагается со стороны Снегоплавильного пункта. Пункт работает ежедневно с 20:00 до 08:00. Помимо возможности переночевать в тепле и безопасности, нуждающиеся могут получить бесплатный ужин и медицинскую помощь. А от дежурных — узнать о приюте и Консультационной службе «Ночлежки» и том, как специалисты организации помогают выбраться с улицы.
Помочь благотворительной организации «Ночлежка» в обеспечении работы пунктов обогрева можно с помощью пожертвований. Также можно оформить регулярное пожертвование на сумму 313 рублей — столько составляют расходы организации на ночлег одного человека.
Андрей Чапаев
Руководитель гуманитарных проектов благотворительной организации «Ночлежка»:
С октября 2018 по март 2019 в пункте обогрева на Васильевском острове останавливались 363 человека. Суммарно они смогли провести в тепле и безопасности 4588 ночей. Мы очень признательны Комплексному центру социального обслуживания населения Василеостровского района за поддержку, которую мы получаем уже второй год.
Расходы «Ночлежки» на то, чтобы один человек мог остановиться в Пункте обогрева, составляют 313 рублей. Поэтому мы просим горожан оформить регулярное пожертвование на эту сумму. Так нашими общими силами люди, которым некуда больше пойти, не останутся замерзать на улицах города
Напомним, первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.
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