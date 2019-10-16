Второй пункт обогрева «Ночлежки» находится по адресу Шкиперский проток, 18, корпус 16 — вход располагается со стороны Снегоплавильного пункта. Пункт работает ежедневно с 20:00 до 08:00. Помимо возможности переночевать в тепле и безопасности, нуждающиеся могут получить бесплатный ужин и медицинскую помощь. А от дежурных — узнать о приюте и Консультационной службе «Ночлежки» и том, как специалисты организации помогают выбраться с улицы.

Помочь благотворительной организации «Ночлежка» в обеспечении работы пунктов обогрева можно с помощью пожертвований. Также можно оформить регулярное пожертвование на сумму 313 рублей — столько составляют расходы организации на ночлег одного человека.