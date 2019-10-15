Съемка была проведена на территории электродепо «Автово» и, как отмечают ее участники, большую часть времени заняла сама «игра в тетрис» — раскладка оборудования и компоновка кадра. «Герои челленджа — Служба аварийных работ, которая всегда готова прийти на помощь в экстренной ситуации. В распоряжении службы — десятки инструментов, которые необходимы для работы», — подписали небольшой фоторепортаж представители метрополитена.

Напомним, впервые флешмоб #TetrisChallenge запустили 1 сентября 2019 года полицейские из Цюриха, после чего в нем поучаствовали пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие службы со всего мира. В России к тетрис-флешмобу присоединились пожарная часть 27 из города Люберцы, пожарные московского аэропорта Домодедово, московский ЗАГС, а также хоккеисты СК «Юбилейный» и даже ГИБДД Петербурга.