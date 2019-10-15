Эрмитаж полностью перешел на раздельный сбор мусора

Сейчас там собирается три вида пластика — ПЭТ, ПНД и полипропилен. Специально установленные большие контейнеры предназначены для хранения собранного пластика перед его сортировкой, позже, при помощи гидравлического пресса, уже отсортированные отходы утрамбовываются в кипы. Пройдя все процедуры внутри Эрмитажа, мусор отправляется в партнерскую организацию музея, где перерабатывается для изготовления различных товаров.

«Такое нововведение вызвало у сотрудников и посетителей музея понимание и желание улучшить экологию, а музею позволило сэкономить на расходах по оплате вывоза твердых бытовых отходов. За небольшой период времени было собрано и рассортировано около 500 кг пластика, 400 их них уже передано в переработку», — отмечают в пресс-службе Эрмитажа.

Также уже несколько лет в Эрмитаже осуществляется сбор макулатуры. Предназначенные для этого контейнеры установлены в служебных помещениях — так, за три года было собрано около 30 тонн бумаги. А в ближайшее время дирекция музейного комплекса планирует сдавать все накопленные при сортировке крышки от пластиковых бутылок на переработку благотворительным организациям, участвующим в акции помощи детям.

Напомним, в Аполлоновом зале главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа открылась выставка, посвященная 350-летию со дня смерти Рембрандта ван Рейна. А проект Lc.15:11-32, созданный режиссером Александром Сокуровым специально для 58-ой Венецианской биеннале, покажут в Эрмитаже. В большом дворе Зимнего дворца появится новый арт-объект — скульптура авторства испанского художника Жауме Пленсы «Карлота». А еще будьте осторожны — в интернете стали чаще появляться дублированные клоны официального сайта Государственного Эрмитажа.