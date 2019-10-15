На углу Вознесенского проспекта и набережной реки Фонтанки начали археологические раскопки утерянного Ново-Александровского рынка. Здания были возведены в 1865-1868 годах по проекту архитектора Александра Бруни — в корпусах-пассажах некогда размещались почти 800 торговых заведений.
В Петербурге начались археологические раскопки Ново-Александровского рынка 1860-х годов постройки
О начале археологических изысканий рассказали активисты сообщества «Пять Углов: мы живем в центре Петербурга». На опубликованных фотографиях видно, что некоторые помещения, которые начинают виднеться из-под земли, не забросаны мусором и «хранят воздух прошлого времени». Фундамент сохранился лишь на 20% — специалисты РАН планируют сделать его 3D-модель. Как сообщает Telegram-канал «Питерская булка», после этого будет дано разрешение на снос.
Здания для торговли были выполнены из красного кирпича в 1865-1868 годах по проекту архитектора Александра Бруни. Два корпуса-пассажа с высокими стенами и стеклянными крышами тянулись вдоль Садовой улицы и Вознесенского проспекта, а также вдоль Малкова переулка. Внутри пролегала Александровская улица, а в центре стояла часовня — вокруг нее размещалась одна из самых известных в Петербурге «толкучек».
Пассажи вмещали в себе почти 800 торговых заведений — там продавали мебель, одежду, антиквариат и книги. Ново-Александровский рынок служил петербуржцам до 1932 года — тогда строения разобрали. К середине XX столетия на его месте были сооружены корпуса студенческих общежитий и Дома легкой промышленности.
Напомним, в начале августа во время проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга были обнаружены фундаменты зданий XVII века. По словам Льва Лурье, это фрагменты уничтоженного шведского города Ниен — если продолжить раскопки, удастся найти еще фрагменты первого города в этом месте.
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