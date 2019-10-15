В Петербурге начались археологические раскопки Ново-Александровского рынка 1860-х годов постройки

Здания для торговли были выполнены из красного кирпича в 1865-1868 годах по проекту архитектора Александра Бруни. Два корпуса-пассажа с высокими стенами и стеклянными крышами тянулись вдоль Садовой улицы и Вознесенского проспекта, а также вдоль Малкова переулка. Внутри пролегала Александровская улица, а в центре стояла часовня — вокруг нее размещалась одна из самых известных в Петербурге «толкучек».

Пассажи вмещали в себе почти 800 торговых заведений — там продавали мебель, одежду, антиквариат и книги. Ново-Александровский рынок служил петербуржцам до 1932 года — тогда строения разобрали. К середине XX столетия на его месте были сооружены корпуса студенческих общежитий и Дома легкой промышленности.

Напомним, в начале августа во время проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга были обнаружены фундаменты зданий XVII века. По словам Льва Лурье, это фрагменты уничтоженного шведского города Ниен — если продолжить раскопки, удастся найти еще фрагменты первого города в этом месте.