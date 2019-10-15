Как отмечает художник-реставратор Николай Михайлов, специалистов одолевали сомнения — сохранилась ли живопись в Нижнем храме. Для того, чтобы проверить это, было принято решение во время штукатурных работ провести послойные контрольные расчистки.

«Меня удивляет и радует, что в храме такая большая сохранность живописных фрагментов. Отрадно сказать и о том, что помимо религиозных сюжетов со всей соответствующей им атрибутикой, также хорошо сохранились фоны. Это большая редкость. Обычно фоны исчезают. Некоторые специалисты относятся к ним пренебрежительно, мол, «фоны можно переписать — главное сюжеты», — говорит художник-реставратор.

По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, находка в Нижнем хране стала «Запланированным чудом». В настоящий момент завершается первый этап работ — расчистка и укрепление найденных фрагментов. А при помощи инъекций специалисты укрепляют штукатурный слой.

Каменная Церковь Благовещения на Васильевском острове построена в 1750-1762 годах в архитектурном стиле барокко. Одним из прихожан в 1953 году был Михаил Ломоносов. В марте 1936 года храм был закрыт, помещение использовали под склад. Находившийся на хорах в приделе во имя Зачатия Иоанна Предтечи старинный иконостас в 1946 году был передан в открытую в этом же году церковь Святой Троицы, где он был установлен в центральном приделе. В 1992 году Церковь Благовещения вернули верующим.