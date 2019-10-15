Согласно отчету инспекции, несколько важных панорам Петербурга уже нарушено. Так, новые мосты перед «Газпром Ареной» на Крестовском «заслоняют вид на Финский залив со стрелки Елагина острова». Дом на месте бывшего кинотеатра «Зенит» на улице Гастелло должен быть ограничен по высоте и длине фасадов, чтобы они не выделялись на фоне Чесменского дворца. Панорама, открывающаяся с Петергофского шоссе, также ухудшилась из-за «посредственной» архитектуры новостроек — по словам экспертов, «любое новое строительство должно быть остановлено». Помимо того, нарушена сомасштабность дворца и парка Александрино.

Угрозу также несет строительство жилья в окрестностях научного городка имени Павлова неподалеку от Колтушского шоссе — магистраль и Колтушская возвышенность должны быть признаны объектами федерального значения. Проект частного ЗАГСа на Неве «будет иметь негативное влияние на единство одного из главных компонентов наследия и должен быть остановлен». Особые меры также необходимо принять по Пулковской обсерватории. По мнению представителей ЮНЕСКО, необходимо «существенно сократить» масштаб застройки — для того, чтобы уменьшить численность населения и влияние на окружающую среду.