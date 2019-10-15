Инспекция ЮНЕСКО, проведенная в Петербурга весной 2019 года, выявила проблемы в планировке и застройке города — он, как объект всемирного наследия, находится под угрозой. По мнению экспертов, проблема кроется в отсутствии единого управляющего плана и строительстве новых зданий в 1990-2000-х годах.
Инспекция ЮНЕСКО выявила проблемы в планировке и застройке Петербурга. Город как объект всемирного наследия находится под угрозой
Согласно отчету инспекции, несколько важных панорам Петербурга уже нарушено. Так, новые мосты перед «Газпром Ареной» на Крестовском «заслоняют вид на Финский залив со стрелки Елагина острова». Дом на месте бывшего кинотеатра «Зенит» на улице Гастелло должен быть ограничен по высоте и длине фасадов, чтобы они не выделялись на фоне Чесменского дворца. Панорама, открывающаяся с Петергофского шоссе, также ухудшилась из-за «посредственной» архитектуры новостроек — по словам экспертов, «любое новое строительство должно быть остановлено». Помимо того, нарушена сомасштабность дворца и парка Александрино.
Угрозу также несет строительство жилья в окрестностях научного городка имени Павлова неподалеку от Колтушского шоссе — магистраль и Колтушская возвышенность должны быть признаны объектами федерального значения. Проект частного ЗАГСа на Неве «будет иметь негативное влияние на единство одного из главных компонентов наследия и должен быть остановлен». Особые меры также необходимо принять по Пулковской обсерватории. По мнению представителей ЮНЕСКО, необходимо «существенно сократить» масштаб застройки — для того, чтобы уменьшить численность населения и влияние на окружающую среду.
Как пишет «Деловой Петербург», в распоряжении которого находятся документы, отчет будет представлен Национальным комитетом по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС уже завтра. В настоящий момент Комитет всемирного наследия ожидает предоставления проекта арт-парка на месте бывшего Судебного квартала. Министерству культуры России также рекомендовано доработать закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», а также усилить контроль за местными властями. Политику в сфере архитектуры также необходимо изменить — для того, чтобы новые здания были гармоничны объектам всемирного наследия.
Напомним, ранее председатель российского отделения Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, президент фонда «Шуховская башня» и правнук знаменитого инженера Владимир Шухов предложил снести старые здания в историческом центре Петербурга. По его мнению город «разваливается, какой-то мертвый стал, умирает и портится» — решить проблему помогут только новые здания «из стекла и металла». Кроме того, реставрировать исторические здания в городе невыгодно. «Чтобы инвестору отремонтировать такой дом, привести его в порядок, выполнив все требования законодательства по охране памятников, ему проще построить пять новых домов такого размера», — заявил Шухов.
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