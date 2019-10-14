Спортсмен устроил заплыв на надувном розовом лебеде в рамках акции против строительства угольного порта в Приморске

«Идея строить еще один порт в акватории Финского залива, которая и без того подвергается огромному антропогенному воздействию, кажется абсурдной. Спортсмен Павел Коваль, уже принимавший участие в акции противников промышленной застройки, на этот раз вышел в море на надувной розовой птице, чтобы подчеркнуть абсурдность идеи промышленного освоения нетронутого леса и увеличения нагрузки на акваторию», — поделились активисты.

Активная вырубка леса для реализации проекта началась в августе 2019 года — несмотря на протесты жителей Приморского городского поселения. Как рассказывали активисты, при действующем грузообороте до 70 миллионов тонн в год экология Приморска и близлежащих территорий сильно пострадает, а городскому населению грозит серьезная опасность для здоровья. Со временем, по их мнению, это может повлиять и на экологию всей Ленинградской области.

Угольный порт в Приморске планируют построить к 2020 году. Грузовые терминалы разместятся на площади в 750 гектаров. Согласно подсчетам, будущий порт займет территорию, в 14 раз превышающую уже существующий порт Транснефти в Приморске и будет ежегодно выбрасывать до 500 тонн загрязняющих веществ четырех классов опасности.