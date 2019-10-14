Что можно найти в петербургских реках? Инструкция по поиску сокровищ от краеведа

Mudlarking — краеведческий тренд

Тренд на грязеведение пришел к нам из Лондона — это очень старый город, а Темза в нем мельчает на 7 метров во время отлива. В слое ее ила с равными шансами можно найти современную детскую игрушку, iPhone, глиняную трубку 16 века, римский золотой перстень, дикий гранат или человеческую кость. Находки выкладывают в Instagram с хэштегом #mudlarking (mudlark переводится как «поиск в грязи»), их них собирают выставки, про них пишут книги, а искатели становятся настоящими знаменитостями.

Где и как искать сокровища в Петербурге?

А что у нас? Наши реки беднее в силу возраста города, но кое-что интересное найти все равно можно. Все мои сокровища — из Смоленки, так как в начале XX века ее берега отсыпали строительным и бытовым мусором. Буквально усеяны осколками посуды и архитектурной керамики берега Невы у станции «Елизаровская» — вероятно, туда выбрасывал отходы фарфоровый завод. Перспективны каналы, но в этом случае нужно получать разрешение и выгребать ил с помощью техники — я планирую когда-нибудь это сделать. Определить, сколько времени занимает грязеведение, сложно, это не спорт. Мне нравится методично ковыряться в воде, рассматривая все, что там есть. На то, чтобы отыскать один предмет, уходит минута, а для другого требуется два часа. Самое важное — защищаться во время поиска, от воды Охты можно даже получить химический ожог. Поэтому нельзя забывать про толстые перчатки, резиновые сапоги, а после похода тщательно мыть руки.

Самые интересные находки