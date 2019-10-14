Сокровища в Петербурге можно найти на каждом шагу — заглянув в подворотню, подняв глаза или даже покопавшись в реке. Участница краеведческого объединения «ГЭНГЪ», ставшего лауреатом премии «ТОП 50»-2019, одна из организаторов фестиваля «Крайкон» и создательница честного блога о парадных @mettlachtile Ксения Сидорина рассказала «Собака.ru» о своих самых интересных находках из городских водоемов.
Что можно найти в петербургских реках? Инструкция по поиску сокровищ от краеведа
Mudlarking — краеведческий тренд
Тренд на грязеведение пришел к нам из Лондона — это очень старый город, а Темза в нем мельчает на 7 метров во время отлива. В слое ее ила с равными шансами можно найти современную детскую игрушку, iPhone, глиняную трубку 16 века, римский золотой перстень, дикий гранат или человеческую кость. Находки выкладывают в Instagram с хэштегом #mudlarking (mudlark переводится как «поиск в грязи»), их них собирают выставки, про них пишут книги, а искатели становятся настоящими знаменитостями.
Где и как искать сокровища в Петербурге?
А что у нас? Наши реки беднее в силу возраста города, но кое-что интересное найти все равно можно. Все мои сокровища — из Смоленки, так как в начале XX века ее берега отсыпали строительным и бытовым мусором. Буквально усеяны осколками посуды и архитектурной керамики берега Невы у станции «Елизаровская» — вероятно, туда выбрасывал отходы фарфоровый завод. Перспективны каналы, но в этом случае нужно получать разрешение и выгребать ил с помощью техники — я планирую когда-нибудь это сделать. Определить, сколько времени занимает грязеведение, сложно, это не спорт. Мне нравится методично ковыряться в воде, рассматривая все, что там есть. На то, чтобы отыскать один предмет, уходит минута, а для другого требуется два часа. Самое важное — защищаться во время поиска, от воды Охты можно даже получить химический ожог. Поэтому нельзя забывать про толстые перчатки, резиновые сапоги, а после похода тщательно мыть руки.
Самые интересные находки
Флакон
Флакон из матового стекла, парфюмерный, с притертой крышкой в форме пирамиды, с одной стороны – рельефная египтянка. Стилистика кричит о начале ХХ века, но флакон редкий, найти его в госкаталоге музейных предметов мне не удалось. Аналог обнаружился только в книге «Русская парфюмерия» Вениамина Кожаринова. Жаль, что у него скол на боку – но тем удобнее использовать его как вазу под один небольшой цветок.
Литографский камень для печати газетного объявления
Если отобразить его зеркально – удается прочесть «…ршава …жбовая в Екатеринбурге Богоявлен...». Этот текст расшифровать просто – в нем адреса представительств парфюмерной фабрики «А.Ралле и Ко», старейшей в России. Как камень попал в реку – загадка.
Керамическая глазурованная форма для отливки чего-то в форме шишек
По версии сотрудников музея архитектурной керамики «Керамарх», которому я подарила эту штуку на день рождения, ее могли использовать для отливки грузиков для портьер.
Боковина советской скамейки послевоенного дизайна
Такие же стоят в Павловском парке или на ВДНХ в Москве. Мы с «ГЭНГЪ» выкапывали ее несколько дней – иногда по щиколотку в воде, потому что прилив приходил раньше, чем заканчивались наши силы. Следующим летом мы планируем воссоздать вторую боковину и поставить скамейку в парке рядом со Смоленкой.
Человеческая челюсть
Почти все мои находки сделаны неподалеку от Смоленских кладбищ, которые раньше размывало рекой, кости там встречаются часто. Британские грязеведы в таких случаях следуют общей инструкции от полиции: не трогать останки, если они лежат выше линии затопления, перенести их на сухое место, если ниже, прислать фото и GPS-координаты находки сотрудникам из ближайшего отделения. В России таких правил пока не существует, так что челюсть я просто сфотографировала и обошла стороной.
Осколки посуды и архитектурной керамики
Это самые частые находки. Больше всего я радуюсь, когда нахожу осколки с клеймами – по ним можно определить время создания предмета и его производителя. Из самых красивых я делаю магниты – они живут в штабе «ГЭНГЪ» на Садовой, 91, получить их можно за донейшн любого размера.
Заварочный чайник с маркировкой завода братьев Корниловых
Такое клеймо ставили в промежутке с 1861 года по 1884, то есть чайнику как минимум 135 лет. Осколки лежали в одном месте, так что мне удалось склеить его почти целиком – не хватает только кусочка донышка и крышки.
Монеты
Монеты попадались мне несколько раз – это и Николаевского времени финский пенни, и советские ранние копейки. Но больше всего мне запомнились 5 копеек 1909 года – их у меня выпросил мальчишка детсадовского возраста, который наблюдал за тем, как я копалась в реке. Пришлось их мыть, обрабатывать санитайзером, рассказывать про царскую эпоху – чтобы парень убежал к родителям, а через минуту вернулся с признанием, что монетку потерял. Огорчения на его лице не было ни капли!
Текст и фото: Ксения Сидорина, @mettlachtile
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