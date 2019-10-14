В Петербурге запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в Пушкинский район

Молодежное демократическое движение «Весна» запустило флешмоб против переезда университета в Пушкинский район. Активисты призывают записывать короткие видеоролики с хэштегом #ЗащитимСПбГУ и выкладывать их в социальных сетях.
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Молодежное демократическое движение «Весна» запустило флешмоб против переезда университета в Пушкинский район. Активисты призывают записывать короткие видеоролики с хэштегом #ЗащитимСПбГУ и выкладывать их в социальных сетях.
Первым участником флешмоба стал выпускник Исторического факультета СПбГУ, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
«Я считаю, что мы должны этому сопротивляться, мы должны говорить о реальных проблемах университета и, самое главное, мы не должны молчать. Недавняя история Петербурга знает примеры, когда мы отстаивали, казалось бы, безнадежные ситуации. Тот же Исаакиевский собор — когда нам говорили, что вопрос решен, забудьте. Но общественная кампания и только она, в конечном счете, сегодня фиксирует, что собор находится в собственности города. Он не принадлежит Медведеву и Кропачеву (ректор СПбГУ — прим. ред.), он принадлежит истории, современности, будущему Петербурга, мы все должны вместе его защищать», — говорит Резник.
Единый университетский кампус СПбГУ появится в Пушкинском районе Петербурга в 2022-2026 годах. На территории не менее 150 гектаров разместится научно-технологический медицинский комплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса, блок обеспечения уставной деятельности университета, общежития, конгресс-центр и различные объекты инфраструктуры. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей, петицию за сохранение факультетов в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга — более 66 тысяч человек.
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