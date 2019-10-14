В Петербурге запустили флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в Пушкинский район

Первым участником флешмоба стал выпускник Исторического факультета СПбГУ, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

«Я считаю, что мы должны этому сопротивляться, мы должны говорить о реальных проблемах университета и, самое главное, мы не должны молчать. Недавняя история Петербурга знает примеры, когда мы отстаивали, казалось бы, безнадежные ситуации. Тот же Исаакиевский собор — когда нам говорили, что вопрос решен, забудьте. Но общественная кампания и только она, в конечном счете, сегодня фиксирует, что собор находится в собственности города. Он не принадлежит Медведеву и Кропачеву (ректор СПбГУ — прим. ред.), он принадлежит истории, современности, будущему Петербурга, мы все должны вместе его защищать», — говорит Резник.