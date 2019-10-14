14 октября в Петербурге стартуют Лермонтовские дни. В этот раз ежегодное мероприятие приурочено к 205-летию со дня рождения поэта — с выставками, мастер-классами, экскурсиями, кинопоказами и музыкальными программами.
В Петербурге пройдут Лермонтовские дни — с выставками, экскурсиями и спектаклями в честь 205-летия со дня рождения поэта
14 октября в рамках Лермонтовских дней пройдут пешеходные экскурсии «С Лермонтовым по Литейной части». Прогулка по центру Петербурга, проведенная волонтерами-экскурсоводами, познакомит с историей зданий. связанных с творчеством писателя, а также интересными архитектурными строениями. Вечером в Белом зале Центральной библиотеки имени Лермонтова пройдет концерт «Блистая, пробегают облака» — в программе произведения на стихи поэта в исполнении артистов музыкальных театров города.
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Здесь и далее фотографии предоставлены пресс-службой Центральной библиотеки имени Лермонтова
15 октября актер театра имени Комиссаржевской Александр Ганелин покажет в спектакль «Лермонтов. Герой вне времени» в собственном исполнении. Образ поэта в рамках постановки складывается из мозаики — стихов, прозы, анекдотов и отрывков из поэм. Основу первого акта составили произведения «Демон», «Пророк», «Маскарад», «И скучно и грустно…» и другие. Во втором акте прозвучит поэма «Мцыри». Весь вечер поэзию Лермонтова будет сопровождать музыка Натальи Чубаровой в аранжировке Светланы Сиротиной. Режиссер постановки Сергей Сафронов.
16 октября заместитель художественного руководителя по общественно-просветительской и исследовательской деятельности БДТ Ирина Шимбаревич расскажет об истории постановок спектакля «Маскарад» в режиссуре Темура Чхеидзе, показанных на сцене театра имени Товтоногова, а также о спектаклях Римаса Туминаса «Маскарад» в Литовском государственном «Малом театре» и Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. А 17 и 18 октября в Концертном зале музея-квартиры Римского-Корсакова и Белом зале Центральной библиотеки пройдут ежегодные, XIV «Лермонтовские чтения».
Также в рамках Лермонтовских дней в Центральной библиотеке имени Лермонтова работают две выставки. Выставка кстюмов и фотографий к опере «Демон» Антона Рубинштейна по одноименной поэме Лермонтова на либретто Павла Висковатова, показанную на сцене Мариинского театра. Экспозиция представлена с 9 сентября по 25 декабря. А также выставка книжной иллюстрации Юрия Иванова «"Что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться...": сцены из романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"» — материалы доступны к просмотру с 14 октября по 2 ноября.
Лермонтовские дни в Петербурге пройдут с 14 по 18 октября.
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