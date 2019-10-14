В Петербурге пройдут Лермонтовские дни — с выставками, экскурсиями и спектаклями в честь 205-летия со дня рождения поэта

16 октября заместитель художественного руководителя по общественно-просветительской и исследовательской деятельности БДТ Ирина Шимбаревич расскажет об истории постановок спектакля «Маскарад» в режиссуре Темура Чхеидзе, показанных на сцене театра имени Товтоногова, а также о спектаклях Римаса Туминаса «Маскарад» в Литовском государственном «Малом театре» и Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. А 17 и 18 октября в Концертном зале музея-квартиры Римского-Корсакова и Белом зале Центральной библиотеки пройдут ежегодные, XIV «Лермонтовские чтения».

Также в рамках Лермонтовских дней в Центральной библиотеке имени Лермонтова работают две выставки. Выставка кстюмов и фотографий к опере «Демон» Антона Рубинштейна по одноименной поэме Лермонтова на либретто Павла Висковатова, показанную на сцене Мариинского театра. Экспозиция представлена с 9 сентября по 25 декабря. А также выставка книжной иллюстрации Юрия Иванова «"Что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться...": сцены из романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"» — материалы доступны к просмотру с 14 октября по 2 ноября.

Лермонтовские дни в Петербурге пройдут с 14 по 18 октября.