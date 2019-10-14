Вчера, 13 октября, сборная России по футболу выиграла со счетом 5:0 в выездном мачте 8 тура отборочного этапа Евро-2020. Обыграв сборную Кипра, команда обеспечила себе досрочный выход на чемпионат. С этим футболистов поздравили не только болельщики, но и Лахта Центр, впервые запустив праздничную подсветку с бегущими огнями.
Видео дня: Лахта Центр запустил прадничную подсветку в честь выхода сборной России на Евро-2020
Матч прошел на стадионе в Никосии, столице Республики Кипр. На девятой минуте счет открыл Денис Чернышев, на 23-й минуте забил Магомед Оздоев — с подачи полузащитника «Валенсии». На 79-й минуте гол забил Артем Дзюба, на 88-й — Александр Головин и на 90-й минуте ровно — Денис Чернышев. Таким образом сборная России обеспечила себе не только досрочный выход на чемпионат Европы по футболу в 2020 году, но и как минимум второе место в группе I. С чем футболистов также поздравила «Газпром Арена», окрасив подсветку в цвета триколора.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумму, выделенную из бюджета, потратят на оплату труда, страховые взносы, НДФЛ , аренду офисных помещений , программу волонтеров и прочие организационные расходы. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей.
Фан-зоны планируют организовать и в спальных районах города — помимо главной на Конюшенной площади.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле здания установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. Лахта Центр впервые зажег арт-объект «Медиафасад», показал проект «Северной площади» и планирует благоустроить набережную и зеленую зону на участке Приморского шоссе. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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