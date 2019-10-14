Видео дня: Лахта Центр запустил прадничную подсветку в честь выхода сборной России на Евро-2020

Матч прошел на стадионе в Никосии, столице Республики Кипр. На девятой минуте счет открыл Денис Чернышев, на 23-й минуте забил Магомед Оздоев — с подачи полузащитника «Валенсии». На 79-й минуте гол забил Артем Дзюба, на 88-й — Александр Головин и на 90-й минуте ровно — Денис Чернышев. Таким образом сборная России обеспечила себе не только досрочный выход на чемпионат Европы по футболу в 2020 году, но и как минимум второе место в группе I. С чем футболистов также поздравила «Газпром Арена», окрасив подсветку в цвета триколора.