Торжественная церемония отключения аналогового телевещания произошла в космосе. Российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической станции, дал сигнал к отключению символическим нажатием кнопки.

«Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Именно отсюда наша планета и наша страна видны как на ладони! Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в "цифре"», — сказал Скворцов перед нажатием кнопки.

Переход России на цифровое вещание начался в 2018 году и несколько рах откладывался из-за большого количества телевизоров, не способных принимать цифровой сигнал. В настоящий момент в цифровом формате доступны 20 федеральных каналов. Цифровое вещание доступно на телевизорах с поддержкой формата DVB-T2.