Сегодня, 14 сентября, Россия полностью перешла на цифровое телевещание. Смена эпох вещания происходила во всем мире постепенно с 2006 года — в России к этому шли с 2018-го.
Россия перешла на цифровое телевещание. Аналоговую трансляцию торжественно прекратили из космоса (да-да!)
Торжественная церемония отключения аналогового телевещания произошла в космосе. Российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на Международной космической станции, дал сигнал к отключению символическим нажатием кнопки.
«Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Именно отсюда наша планета и наша страна видны как на ладони! Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в "цифре"», — сказал Скворцов перед нажатием кнопки.
Переход России на цифровое вещание начался в 2018 году и несколько рах откладывался из-за большого количества телевизоров, не способных принимать цифровой сигнал. В настоящий момент в цифровом формате доступны 20 федеральных каналов. Цифровое вещание доступно на телевизорах с поддержкой формата DVB-T2.
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