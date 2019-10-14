«Дворик Нельсона» на улице Полозова, 6 на Петроградской хотят очистить от арт-объектов и стрит-арта. Узнав о планах градоначальников, петербуржцы забили тревогу — раскрашенный смешными рисунками и надписями, с инсталляциями в виде розовой крылатой машины или гитары, висящей на фасаде здания, двор стал «туристической меккой Петроградского района и местом, обожаемым многими детьми».
Петербуржцы рассказали о планах властей очистить «Дворик Нельсона» на Петроградской от арт-объектов и стрит-арта
«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Петербуржец задается вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».
«Я вырос в этих дворах и помню, какое это было гопническое, уродливое и стремное место. Зассанное людьми и животными, с хрустящим стеклом под ногами и остовами автомобилей с мусором. Как в большинстве дворов Петроградки. Кому нужно возвращать нас в эту серую унылость? Закрасят граффити. Уберут конструкции. Потом все заставят машинами владельцы ближайших дворов. Поставят еще какую-нибудь помойку. Стены замажут жуткой краской. Как это все делается. И все. Этот двор прекрасный пример», — пишет Старостин в своем Facebook.
Как пишут петербуржцы со ссылкой на ответ секретариата губернатора Александра Беглова, голосование по вопросу «удаления граффити с фасадов и очистки территории от посторонних предметов» «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» проведет 8 ноября в 18:00. Но сам Старостин не верит в то, что двор можно сохранить. «Этот двор прекрасный пример: частной инициативы, радующей окружающих. Очень хотелось бы его отстоять. Только как? Хотя мы даже барельеф демона, снесенного незаконно с фасада дома объекта культурного наследия на Лахтинской, не смогли отстоять», — добавляет он.
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Мы открыли для себя очень душевное место - дворик Нельсона 🎠 Фото и видео в полной мере не может передать энергетику - нужно там побывать. Рекомендую! Кто такой Нельсон и почему такой дворик - подробности в интернете. От себя скажу что это пример когда один талантливый и творческий человек может менять пространство вокруг себя даря любовь и радость окружающим! На третьем слайде видеоролик. Озвучка - песня Нельсона. #FF #instafollow #l4l #tagforlikes #followback #instagood #tbt #photoofthday #спб #питер #piter #дворикнельсона #spbgram #аэрофотосъемка #аэросъемка #djiglobal #djiglobal_russia #droneup #droneupru #showmerussia #dronyshot #droneoftheday #dronestagram #dronelifestyle #droneshot #lifeofadventure #natgeoru #natgeorussia #russianexplorers #сьемкасвоздуха
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И это все сделал бард Нельсон своими руками. Нельсон удивительный человек😃 живет он в подвале, оборудованном под квартирку. Очень гостеприимный, пригласил нас в гости, спел свои песни, познакомил со своими котами и воронами. К нему даже детей водят, как в детский сад #дворикнельсона #питер #аняпутешественник #отпускэтомаленькаяжизнь
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Улетаю в небеса. ❤ А если серьезно, то сегодня таки дошли до дворика Нельсона! Давно у меня в ленте мелькали статьи про это место, рассказывали знакомые, что они там были, а я так и не находила времени... Ну, вот, нашла. И не пожалела! На фоне полуразвалившихся серых стен Петербурга такое буйство красок. Разбавила его немного своим черным, естественно. А еще, посчастливилось увидеть самого Нельсона -создателя. Подойти пообщаться не хватило духу, но даже просто увидеть такого колоритного персонажа -большая удача. Теперь у меня тоже есть фотка на этом знаменитом велосипеде.☺ . . . #foto#photography#дворикнельсона#followmeto#artphito#фотография#girl#liketime#life#night#cute#beauty#model#tattoo#color#goodnight#санктпетербург
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Что еще делать вечером в воскресенье, кроме как «залипнуть» в чей-то пост в инстаграме и лайкать? ⠀ Так пусть это будет мой 🤪 ⠀ Разбавлю немного китайские истории двориком Нельсона в Питере. ⠀ Когда я зашла туда, то первое, что пришло в голову, это: «ого, прикольно, как большая детская площадка». ⠀ Вообще, этот дворик никакую культурную ценность не несёт. В мировых масштабах. А в масштабах конкретного человека — очень даже. ⠀ Есть Нельсон, однажды, он поселился в подвале одного из домов рядом. ⠀ Двор был в ужасном состоянии, и Нельсон начал, как мог, его благоустраивать и раскрашивать красками. ⠀ Также сюда часто приносят игрушки, которые дети охотно забирают. ⠀ И дети там, вообще, везде лазают и довольны👍🏻 ⠀ Когда я была во дворике, был и сам автор: Нельсон Николаевич. Раскрашивал стену. ⠀ Поразило меня то, что его не только знают все живущие в этом доме, но и он всех. ⠀ Это, Питер, детка ⚡️ ⠀ На фотках видно, что на стенах написаны имена. Я так поняла, что это имена его близких и друзей. ⠀ Слышу разговор, Нельсон говорит какой-то мамочке с ребенком: «Смотри, а я твоё имя на стене написал». ⠀ Она идёт смотрит, и, правда, говорит, там «Кира» написано. ⠀ Необычно, да? ⠀ #Мичкова_Копирайтер #ТекстыНаЗаказ #Копирайтер #ИщемКопирайтера #Копирайтинг #Питер #ДворикНельсона
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Ещё одно интересное и необычное место Петербурга #дворикНельсона. Украсил двор, на улице Полозова 6, бард по имени Нельсон, в честь которого это место и стало называться. Здесь стоят старые разноцветные жигули; на балконах, стенах висят велосипеды и их части, повсюду игрушки и разные инструменты, все это придаёт месту очень своеобразный вид, не говоря уже о цветах в которые украшен двор. Первыми кого вы здесь встретите это хозяина арт-проекта и его домашних животных-двух ворон, которых он приручил, и теперь живет с ними в домике (на втором фото). P.S.в белых штанах на крашеные машины и лавки не садимся как @paramonovan1 . Вороны тут тоже не манерные 😂
Напомним, ранее на Стремянной улице в Петербурге вновь появился Эльфийский столб с указателями неформальных достопримечательностей города. Так, на нем можно найти информацию о том, в какую стороне располагается легендарное кафе «Сайгон», Рок-клуб или Ротонда. Автор обновленного указателя не только вернул «достопримечательность с достопримечательностями» на место, но и добавил новые адреса.
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