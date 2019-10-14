«Дворик Нельсона» — неформальная достопримечательность, которую называют «самым удивительным и позитивным двором Петроградской стороны». Название двор получил по имени Барда Нельсона, который положил начало созданию локации. О планах на зачистку двора рассказал основатель группы Theodor Bastard Александр Старостин. Петербуржец задается вопросом, действительно ли необходимо избавиться от арт-объектов и стрит-арта — «там, под граффити, уродливые здания с отваливающейся штукатуркой».

«Я вырос в этих дворах и помню, какое это было гопническое, уродливое и стремное место. Зассанное людьми и животными, с хрустящим стеклом под ногами и остовами автомобилей с мусором. Как в большинстве дворов Петроградки. Кому нужно возвращать нас в эту серую унылость? Закрасят граффити. Уберут конструкции. Потом все заставят машинами владельцы ближайших дворов. Поставят еще какую-нибудь помойку. Стены замажут жуткой краской. Как это все делается. И все. Этот двор прекрасный пример», — пишет Старостин в своем Facebook.

Как пишут петербуржцы со ссылкой на ответ секретариата губернатора Александра Беглова, голосование по вопросу «удаления граффити с фасадов и очистки территории от посторонних предметов» «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» проведет 8 ноября в 18:00. Но сам Старостин не верит в то, что двор можно сохранить. «Этот двор прекрасный пример: частной инициативы, радующей окружающих. Очень хотелось бы его отстоять. Только как? Хотя мы даже барельеф демона, снесенного незаконно с фасада дома объекта культурного наследия на Лахтинской, не смогли отстоять», — добавляет он.