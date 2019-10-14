Циклон с запада принесет в Петербург ливневые дожди

Сегодня, 14 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Дождь, который лишь накрапывал в ночное время, днем перерастет в умеренный, во торой половине дня — в ливневый. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, температура воздуха прогреется до 8 градусов выше нуля.

По мнению синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, всему виной влияние передней части надвигающегося с запада циклона. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», циклон не сдаст свои позиции и до середины недели — в Петербурге преимущественно облачная погода, небольшие дожди и 8-9 градусов тепла. В ночное время столбик термометра не опустится ниже +2 градусов.

Напомним, 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег. Белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга — о чем горожане активно рассказывают в социальных сетях, делясь фотографиями. На следующий день, 5 октября, снег пришел и в Петербург — посмотрите, как это было, в нашей подборке.