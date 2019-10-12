В эту субботу, 12 октября, уровень воды в Неве из-за ливней к 19 часам достиг 121 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного института на Васильевском острове, пишет «Петербургский дневник».
В Петербурге из-за ливней уровень воды в Неве поднялся на 121 сантиметр
После прекращения дождей уровень воды снизился до отметки в 103 сантиметра. Наводнениями считаются подъёмы уровня воды более, чем на 160 см над ординаром. Если же вода поднимется свыше 210 см, наводнение будет признано опасным.
Напомним, что завтра синоптики обещают дождливую ветреную погоду в Петербурге. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Ночью ветер усилится – его порывы достигнут 15–18 м/с. Ранее в Ленинградской области белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга, а затем и настала очередь Петербурга. В субботу, 5 октября, выпал первый октябрьский снег в северных районах города.
Добавим, что в Гидрометцентре сообщили о сокращении зимы в России. По словам Романа Вильфанда, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.
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