В Петербурге из-за ливней уровень воды в Неве поднялся на 121 сантиметр

Напомним, что завтра синоптики обещают дождливую ветреную погоду в Петербурге. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Ночью ветер усилится – его порывы достигнут 15–18 м/с. Ранее в Ленинградской области белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга, а затем и настала очередь Петербурга. В субботу, 5 октября, выпал первый октябрьский снег в северных районах города.

Добавим, что в Гидрометцентре сообщили о сокращении зимы в России. По словам Романа Вильфанда, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.

