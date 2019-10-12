В воскресенье, 13 октября, ожидается дождливая ветреная погода. Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Синоптики обещают дождливую ветреную погоду в Петербурге
Согласно прогнозу синоптиков, в городе пройдут осадки: утром – небольшой дождь, а днем – местами умеренный. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Ночью ветер усилится – его порывы достигнут 15–18 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +6...+8 градусов, днем же прогреется до +8...+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Кроме того, в последний день недели прогнозируют облачность.
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