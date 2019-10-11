«У нас как инструмент успешно заработала наша программа поддержки хостелов, и мы к концу года видим значительное пополнение адресов, которые в нее входят. К концу года должно появиться 150-200 адресов. Есть помещения, выбранные по всем новым критериям», — рассказал председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Закон, запрещающий размещение хостелов в жилых многоквартирных домах, вступил в силу 1 октября — он был внесен на рассмотрения в 2015 году принят Госдумой в марте 2019 года. Однако поправки в Жилищный кодекс не помогли полностью избавиться от подобных «гостиниц» для временного размещения — их количество в Петербурге выросло на 4%.

Ранее в туротрасли выразили уверенность в том, что законопроект не помещает появлению хостелов — эксперты предрекли разворот черного рынка хостелов и жилых «притонов». О том, как изменился Петербург после официального запрета на размещение хостелов и можно ли его обойти, «Собака.ru» рассказал Сергей Сорокин, владелец лучшего хостела мира по версии портала Hostelworld Soul Kitchen.