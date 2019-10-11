Петербургские общественники предложили штрафовать руферов за публикацию видео прогулок по крышам

«Они рискуют собственными жизнями, а также нарушают спокойствие обычных граждан и создают помехи в работе государственных и коммерческих структур. Все свои вылазки руферы фиксируют на видео, записи позже размещаются в интернете и тиражируются средствами массовой информации. Видео с экстремальными выходками привлекает внимание молодежи, которые жаждут дешевой популярности, не понимая, что каждый поход на крышу может закончиться смертью. А авторы только радуются, когда получают свои лайки», — приводит «Петербургский дневник» слова основателя движения Дмитрия Курдесова.

Общественники написали письмо в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева и председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просят рассмотреть введение административного наказания, в отдельных случаях — уголовного. По их мнению, логично установление штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с обязательной блокировкой ресурса, на котором был опубликован видеоролик «прогулки». «Иногда мы видим, что ролики руферов сделаны профессионалами, и, разумеется, качественная картинка всегда привлекает журналистов, которые становятся соучастниками пропаганды смертельных прогулок по крышам и не только», — добавили они.