Члены петербургского общественного движения «За безопасность» предложили штрафовать руферов за публикацию фото и видеоматериалов их прогулок по крышам. По мнению общественников, экстремалы не только рискуют собственными жизнями, но и привлекают внимание молодежи, «которая жаждет дешевой популярности, не понимая, что каждый поход на крышу может закончиться смертью».
Петербургские общественники предложили штрафовать руферов за публикацию видео прогулок по крышам
«Они рискуют собственными жизнями, а также нарушают спокойствие обычных граждан и создают помехи в работе государственных и коммерческих структур. Все свои вылазки руферы фиксируют на видео, записи позже размещаются в интернете и тиражируются средствами массовой информации. Видео с экстремальными выходками привлекает внимание молодежи, которые жаждут дешевой популярности, не понимая, что каждый поход на крышу может закончиться смертью. А авторы только радуются, когда получают свои лайки», — приводит «Петербургский дневник» слова основателя движения Дмитрия Курдесова.
Общественники написали письмо в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева и председателя Госдумы Вячеслава Володина, в котором просят рассмотреть введение административного наказания, в отдельных случаях — уголовного. По их мнению, логично установление штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с обязательной блокировкой ресурса, на котором был опубликован видеоролик «прогулки». «Иногда мы видим, что ролики руферов сделаны профессионалами, и, разумеется, качественная картинка всегда привлекает журналистов, которые становятся соучастниками пропаганды смертельных прогулок по крышам и не только», — добавили они.
Инициативу общественников не одобрил депутат Госдумы Виталий Милонов — по его мнению, люди тянутся к руферам «не из любви к риску, а и из любви к городу». «Я петербуржец и не без удовольствия смотрю фотографии руферов с красивыми видами. Конечно, если герой позирует над пропастью на одной ноге – это одно, а если главное на картинке – это крыши Петербурга, которые мы все обожаем, это другое. Предлагаю для начала обеспечить им несколько легальных площадок на самых красивых крышах, куда можно было бы подниматься хотя бы за деньги, а потом уже решать, стоит ли наказывать руферов-нелегалов», — сказал он.
Напомним, в Петербурге планируют штрафовать экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам — проект поправок внесен в Законодательное собрание 27 июля 2018 года (оштрафовать могут на 200 тысяч!). Осенью того же года прогулки по крышам планировали и вовсе запретить. Но нашли альтернативу — башни противовоздушной обороны на петербургских крышах станут легальными смотровыми площадками.
В мае 2019 года губернатор Петербурга поручил руководству жилищного комитета разобраться с незаконными экскурсиями — по его мнению, руферы портят кровлю и становятся причиной протечек в осенне-весенний сезон. Позже он распорядился закрыть крыши петербургских домов на врезные замки, а петербуржцам предложили самостоятельно оплачивать камеры видеонаблюдения и сигнализацию на крышах.
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