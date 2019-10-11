Заброшенные здания в непосредственной близости от Дворцовой площади выставили на продажу. Как сообщает Российский аукционный дом, в комплексе из трех строений предлагают открыть гостиницу. Начальная цена лота — 399,6 миллионов рублей.
Заброшенные здания возле Дворцовой площади выставили на продажу. В них предлагают открыть гостиницу
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Здесь и далее фото: citywalls.ru
Комплекс из трех зданий на набережной реки Мойки, 26 получил выставить на продажу Комитет имущественных отношений Петербурга. Сейчас строения находятся в собственности города в неудовлетворительном состоянии — объект не используется, не является памятником и «открывает перед инвестором обширные возможности для редевелопмента».
«Объект расположен в «золотом треугольнике» Санкт-Петербурга, на набережной реки Мойки, рядом с Дворцовой площадью, в 300 метрах от Невского проспекта. В непосредственной близости — пятизвездочный отель «Кемпински», напротив — главный штаб музея «Эрмитаж». Мойка, 26 — буквально последний участок под застройку в центре Санкт-Петербурга, эксклюзивное место для реализации девелоперского проекта», — говорится на сайте Российского аукционного дома. Торги пройдут 5 декабря.
Дом на набережной реки Мойки, 26 был построен в 1926 году в стиле классицизм. Корпус «А» находится на балансе Комитета по образованию — в нем располагалось Профессиональные торговые и кулинарные училища. «Наша семья жила в этом доме до 1969 года, пока дом не пошел на капремонт. Хотя во втором дворе была котельная, но в квартирах не было горячей воды, зато была прачечная в полуподвале, стояли ванные, жильцы приходили стирать. Изначально было известно, что после капиталки там будет Кулинарный техникум, поэтому внутри там сплошь перепланировка и перестройка», — пишет один из пользователей на портале CityWalls.
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