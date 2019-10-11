Комплекс из трех зданий на набережной реки Мойки, 26 получил выставить на продажу Комитет имущественных отношений Петербурга. Сейчас строения находятся в собственности города в неудовлетворительном состоянии — объект не используется, не является памятником и «открывает перед инвестором обширные возможности для редевелопмента».

«Объект расположен в «золотом треугольнике» Санкт-Петербурга, на набережной реки Мойки, рядом с Дворцовой площадью, в 300 метрах от Невского проспекта. В непосредственной близости — пятизвездочный отель «Кемпински», напротив — главный штаб музея «Эрмитаж». Мойка, 26 — буквально последний участок под застройку в центре Санкт-Петербурга, эксклюзивное место для реализации девелоперского проекта», — говорится на сайте Российского аукционного дома. Торги пройдут 5 декабря.