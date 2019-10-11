Алексей Архипович Леонов — светский космонавт №11 и первый человек, вышедший в открытый космос. Он был зачислен в первый отряд советских космонавтов в 1960 году и уже в марте 1965 совершил свой первый полет в космос — в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». За успешное осуществление полета и проявленные при этом мужество и героизм Леонову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1965—1969 годах в группе космонавтов Леонов участвовал в подготовке по лунно-облетной и лунно-посадочной программам — он выходил в состав первого из трех экипажей для облета спутника Земли. Программа была прекращена после двух неудач с запуском ракеты и успешной высадки на Луну экипажа американского «Аполлона-11» 21 июля 1969 года.

Второй полет в космос Леонов совершил спустя 15 лет — в июле 1975 года — в качестве командира корабля «Союз-19». Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран — СССР и США. Программа получила название «Союз-Аполлон», за успешное осуществление полета в рамках которой Леонов был награжден второй медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Алексея Архиповича Леонова.