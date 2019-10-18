На Уральской реконструируют завод им. Калинина. Что там появится, рассказывает совладелица «Максидома» Мария Евневич

А что будет в бывших заводских цехах?

Начиная со второго этажа преимущественно офисы. Все зависит от того, какие придут арендаторы — будут это молодые компании из цифровой сферы, которые любят сидеть в открытом пространстве и чтобы старая кирпичная кладка была видна, значит сделаем именно такую планировку и дизайн. А есть компании, которые предпочитают опенспейсам отдельные кабинеты и стандартные помещения в 30-70 квадратных метров — можем подстраиваться под них. Первые этажи хороши для торговли и общепита, тем более, что без последнего офисный комплекс невозможен.

Вы уже концептуально осмыслили, что хотите видеть в зданиях-памятниках промышленной архитектуры?

Пока мы занимаемся ремонтом – где-то починили крышу, где-то подлатали фундамент. Вынесли весь мусор изнутри — а его там оставалось очень много после перевода производства завода имени Калинина в Ленобласть. Очень причудливые вещи доводилось выносить: от плакатов 1990-х с девочками до гигантских складов бутылок из-под водки. Осознали, так сказать, быт заводчан, пока его разгребали. Стоит объяснить, что Завод имени Калинина отличается от «Севкабель Порта» или «Новой Голландии», где есть огромные пустые пространства для проведения разнообразных фестивалей, концертов или организации катка. Здесь их совсем нет – бывшие заводские корпуса очень тесно прижаты друг к другу, да еще под какими-то странными углами. Есть помещение с видом на воду, в которое просится видовой ресторан. Есть отдельно стоящее одноэтажное здание с высокими потолками, где вполне уютно мог бы разместиться фуд-холл. Есть очень широкие заводские корпуса, где лучше смотрелись бы конференц-залы, а не офисы, тем более, что в Петербурге проходит много форумов и конференций. Но это пока только гипотезы, до окончания экспертиз мы не можем принять финальное решение по концепции. Но можно сказать точно, чего у нас не будет — жилья. Такая функция использования просто не заложена на этой бывшей промышленной территории.