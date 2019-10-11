РЖД запускает ночные поезда «Ласточка» из Петербурга во Псков

Запуск дополнительных ночных составов связан с высоким спросом на данное направление у пассажиров. «Ласточка» № 815/816 сообщением Санкт-Петербург—Псков будет курсировать в исполнении «Премиум» — с улучшенной компоновкой мест. Отправление из Петербурга будет производиться ежедневно в 23:30 — с остановками «Гатчина», «Луга», «Плюсса» и «Струги Красные».

Продажа билетов на ночные «Ласточки» уже открыта — стоимость проезда будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда, и спроса пассажиров на выбранный рейс. Отмечается также возможность приобретения билетов по специальным тарифам для различных категорий граждан.

Напомним, в декабре РЖД запускает еще одну «Ласточку» — скоростной поезд между Петербургом и Москвой. Ежедневно два состава будут отправляться от Московского вокзала на Ленинградский и обратно. РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой, а Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, а еще сделать туалеты на российских вокзалах бесплатными для всех пассажиров.