«В ближайшие 25-50 лет по двум прогнозным моделям интенсивность осадков возрастет в 1,5-2 раза в Северо-Западном федеральном округе России, в Санкт-Петербурге в частности. Таким образом опасность наводнения возрастает», — сказал Яковенко в ходе 31-й сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии государств-участников СНГ.

Напомним, ранее эксперты предрекли подъем уровня моря к 2100 году в среднем на 84 сантиметра — из-за изменения климата и исчезновения 80% альпийских ледников. Однако ученый Арктического и антарктического научно-исследовательского института считает, что Петербургу затопление не грозит — так как под городом суша поднимается.

Российское отделение Greenpeace также показало, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации. Если не остановить разработку новых нефтяных месторождений, климат на Земле «катастрофически изменится». На примерах: затопленный Петербург, безжизненный Байкал, Арктику без белых медведей.

После резонансного выступления шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН и широкого обсуждения его в соцсетях стало очевидно одно: люди очень мало знают о глобальном потеплении. «Собака.ru» решила это исправить и при помощи экспертов Greenpeace Россия составила краткий ликбез по изменению климата.