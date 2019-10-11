Трамвайная линия от Купчина до Славянки свяжет единый кампус СПбГУ с Петербургом

«Естественно, что реализация такого крупного проекта, как строительство кампуса СПбГУ, потребует значительного развития транспортной инфраструктуры, но это также можно рассматривать как определенного рода толчок для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые позволят обеспечить транспортную доступность не только Университета, но и Пушкинского района в целом», — сказал начальник отдела перспективного развития Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вячеслав Петров.

Трамвайная линия Купчино—Шушары—Славянка должна быть спроектирована к 2021 году и одобрена экспертизой. На строительство маршрута власти Петербурга отводят 3 года — он должен быть готов к 2025 году. Общий объем инвестиций в проект составит 27 миллиардов рублей — благодаря появлению новой линии, проехать от Купчина до Славянки можно будет за 30 минут. Петербуржцы уже начали придумывать названия для новой линии — от «Ястреба» и «Щегла» до «Пыжика» и «Утопии».

Единый университетский кампус СПбГУ появится в Пушкинском районе Петербурга в 2022-2026 годах. На территории не менее 150 гектаров разместится научно-технологический медицинский комплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса, блок обеспечения уставной деятельности университета, общежития, конгресс-центр и различные объекты инфраструктуры. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей.