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В Колпине восстановили памятник жертвам радиационных аварий и катастроф

В Колпине восстановили памятник жертвам радиационных аварий и катастроф. Монумент был разрушен вечером 8 октября — неизвестные  вырвали плиты из постамента и бросили на землю.

  • Фото: "Колпинский район | газета Ижорская перспектива"

Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф располагается в сквере Коммуны и был установлен там общественной организацией. Как ранее рассказали в пресс-службе Колпинского района, памятные плиты не находились на балансе города — поэтому финансировать восстановление пришлось за счет внебюджетных средств.

Памятник восстановили сотрудники ООО «Ритуал» и специалисты Агенства благоустройства коммунального хозяйства. В настоящий момент полиция продолжает поиск людей, ответственных за ущерб памятника.

 

 

Напомним, парк академика Сахарова подвергнут реконструкции — сейчас зеленый оазис нуждается в ремонте и обновлении, а главная проблема заключается в отсутствии ливневой канализации. С инициативой выступили представители общественных организаций, защищающие права пострадавших при чернобыльской аварии — зеленые насаждения увековечивают память жертв радиационных катастроф. 


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Дарья Гладких,
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