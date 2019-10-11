В Колпине восстановили памятник жертвам радиационных аварий и катастроф. Монумент был разрушен вечером 8 октября — неизвестные вырвали плиты из постамента и бросили на землю.
В Колпине восстановили памятник жертвам радиационных аварий и катастроф
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Фото: "Колпинский район | газета Ижорская перспектива"
Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф располагается в сквере Коммуны и был установлен там общественной организацией. Как ранее рассказали в пресс-службе Колпинского района, памятные плиты не находились на балансе города — поэтому финансировать восстановление пришлось за счет внебюджетных средств.
Памятник восстановили сотрудники ООО «Ритуал» и специалисты Агенства благоустройства коммунального хозяйства. В настоящий момент полиция продолжает поиск людей, ответственных за ущерб памятника.
Напомним, парк академика Сахарова подвергнут реконструкции — сейчас зеленый оазис нуждается в ремонте и обновлении, а главная проблема заключается в отсутствии ливневой канализации. С инициативой выступили представители общественных организаций, защищающие права пострадавших при чернобыльской аварии — зеленые насаждения увековечивают память жертв радиационных катастроф.
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