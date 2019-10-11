В Колпине восстановили памятник жертвам радиационных аварий и катастроф

Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф располагается в сквере Коммуны и был установлен там общественной организацией. Как ранее рассказали в пресс-службе Колпинского района, памятные плиты не находились на балансе города — поэтому финансировать восстановление пришлось за счет внебюджетных средств.

Памятник восстановили сотрудники ООО «Ритуал» и специалисты Агенства благоустройства коммунального хозяйства. В настоящий момент полиция продолжает поиск людей, ответственных за ущерб памятника.