Уже в 2021 году в Приморском районе Петербурга появится новый экопарк. На площади в 75 гектаров будет сочетаться лесопарковая зона и нетронутой живой природой и парковая — оборудованная для комфортного отдыха горожан.
В Приморском районе Петербурга появится экопарк — с нетронутой живой природой, площадками для отдыха и амфитеатром
Территория будущего экопарка соседствует с Юнтоловским заказником, но не входит в его состав. Доминантой станет лесопарковая зона с нетронутой живой природой — на 54 из 75 гектаров будет представлен мир флоры и фауны, который, по замыслу властей Петербурга, станет «наглядным пособием» для изучения растений, птиц и других обитателей.
Обустроят и парковую зону, на которой расположится все необходимое для комфортного отдыха петербуржцев всех возрастов. Там появятся спортивные и детские площадки, амфитеатр, маршруты для оздоровительной ходьбы с возможностью регулировать нагрузку и длину маршрута, а также беседки для тихого отдыха. А в месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку появится смотровая площадка с ротондой.
Подготовительные работы прошли на территории парка в 2017-2018 годах — там разбили оси основных транзитов и площадок, подготовили песчаное основание под дорожные конструкции, удалили аварийные деревья, расчистили дикую поросль. Открыть новый парк на Камышовой улице в Приморском районе планируется в 2021 году.
Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.
Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице, в сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха, а в Малом Ильинском саду установили новые светильники и уличную мебель.
В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).
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