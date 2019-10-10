Территория будущего экопарка соседствует с Юнтоловским заказником, но не входит в его состав. Доминантой станет лесопарковая зона с нетронутой живой природой — на 54 из 75 гектаров будет представлен мир флоры и фауны, который, по замыслу властей Петербурга, станет «наглядным пособием» для изучения растений, птиц и других обитателей.

Обустроят и парковую зону, на которой расположится все необходимое для комфортного отдыха петербуржцев всех возрастов. Там появятся спортивные и детские площадки, амфитеатр, маршруты для оздоровительной ходьбы с возможностью регулировать нагрузку и длину маршрута, а также беседки для тихого отдыха. А в месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку появится смотровая площадка с ротондой.

Подготовительные работы прошли на территории парка в 2017-2018 годах — там разбили оси основных транзитов и площадок, подготовили песчаное основание под дорожные конструкции, удалили аварийные деревья, расчистили дикую поросль. Открыть новый парк на Камышовой улице в Приморском районе планируется в 2021 году.