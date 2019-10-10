Видео дня: белая медведица Снежинка резвится с новыми игрушками в бассейне Ленинградского зоопарка

Белый медведь Хаарчаана по имени Снежинка прибыла в Ленинградский зоопарк в декабре 2017 года. Внучка петербургской медведицы Услады и дочь медведя по имени Ломоносов родилась в якутском зоопарке Орто-Дойду, а обосновавшись в Петербурге быстро стала любимицей горожан. «Хаарчаана очень активная, она много играет и с удовольствием исследует и разбирает на части дорожные конусы, бочки и другие многочисленные игрушки, которые ей дарят сотрудники, спонсоры и друзья из разных стран мира», — рассказывали сотрудники зоопарка.

Напомним, в этом году в Ленинградском зоопарке появились на свет птенцы ястребиных сов — это первое потомство с 1987 года. Первый малыш по-истине победоносец — он появился на свет 9 мая. Второй вылупился на следующий день, а еще один присоединился к семье спустя три дня. Первое время все они прятались под крылом мамы и папы и решились на обследование вольера только к началу лета.

А весной сотрудница Ленинградского зоопарка стала второй мамой для одного из своих подопечных. Она выхаживала кенгуренка, от которого отказалась мама, и выполняла обязанности биологических родителей малыша добросовестно — носила в специальной сумке на груди. В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе.