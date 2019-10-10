В Петербурге проведут экскурсии по закрытым дворам дореволюционных домов

Петербуржцам покажут дворы Адмиралтейского и Петроградского районов, а также Васильевского острова. Так, первую экскурсию проведут по дворам Дома акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова, 19. На Каменноостровском проспекте, 1-3 покажут закрытые дворы дома Лидваля — об истории здания расскажут дети. Следующей локацией станет «Птичий двор» на Невском проспекте, 11. А на линиях Васильевского острова проведут интерактивную квест-игру «Верю — не верю».

Акция «День открытых дворов» организована проектом «Открытый город» совместно с региональной общественной организацией «Объединение советов многоквартирных домов» и при участии КГИОП. Цель — привлечь внимание петербуржцев к проблеме сохранения памятников истории и культуры, познакомить с уникальными дворовыми территориями, а также приучить к бережному отношению к исторической среде, в которой на рубеже XIX и XX веков велась жилая застройка.

«День открытых дворов» пройдет в Петербурге 12 октября. Стар первой экскурсии в 10:00 — попасть на нее, а также на три других события, можно по предварительной регистрации.