Вчера, 9 октября, на 63 году жизни скончался художник Владимир Румянцев. Наибольшую известность Румянцеву принесла серия картин «Петербургские коты», которые были написаны преимущественно акварелью.
Скончался художник Владимир Румянцев — автор картин с петербургскими котами
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Фото со страницы Владимира Румянцева
Владимир Румянцев родился 21 февраля 1957 года в Череповце. В 1972 году приехал в Петербург, где окончил художественную школу имени Серова по специализации «коммерческий художник», а позже — Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. С 1990 года Владимир Дмитриевич являлся членом российского Союза художников, принимал участие во многих выставках по всей стране, а с 1995 года регулярно выставлялся в Великобритании.
Работы Владимира Дмитриевича Румянцева можно встретить в восьми музейных коллекциях России, в частных коллекциях в Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции. В мрачных, депрессивных тонах выполнена серия-комикс «Колобок», однако наибольшую известность художнику принесли «Петербургские коты» — Румянцев изображал их на фоне городских пейзажей и достопримечательностей. Он также создал эмблему для Музея кошки.
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Фото: Республика кошек
«Мы дружили котами десять лет. Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном — особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам — узнаваемый облик. В апреле 2019 Владимир стал лауреатом премии ЗаМУРчательные люди Петербурга 2019. У нас было столько общих планов, как сделать Петербург еще Котокультурнее... Не верится, что теперь о Владимире говорим в прошедшем времени», — сказали представители кафе «Республика кошек».
Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Владимира Дмитриевича Румянцева.
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