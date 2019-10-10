Скончался художник Владимир Румянцев — автор картин с петербургскими котами

Владимир Румянцев родился 21 февраля 1957 года в Череповце. В 1972 году приехал в Петербург, где окончил художественную школу имени Серова по специализации «коммерческий художник», а позже — Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. С 1990 года Владимир Дмитриевич являлся членом российского Союза художников, принимал участие во многих выставках по всей стране, а с 1995 года регулярно выставлялся в Великобритании.

Работы Владимира Дмитриевича Румянцева можно встретить в восьми музейных коллекциях России, в частных коллекциях в Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции. В мрачных, депрессивных тонах выполнена серия-комикс «Колобок», однако наибольшую известность художнику принесли «Петербургские коты» — Румянцев изображал их на фоне городских пейзажей и достопримечательностей. Он также создал эмблему для Музея кошки.