В Петербурге нашли несколько деревянных исторических дверей. Входные группы были заменены на металлические в начале 2000-х — в тот период многие двери оказались на помойках, однако некоторых из них все-таки удалось спасти.
В Петербурге нашли деревянные исторические двери. Их считали утраченными с начала 2000-х
Двери удалось сохранить благодаря петербургским мастерам столярного дела, спасавшим деревянные входные группы от участи быть выброшенными на помойку в начале 2000-х годов. Специалисты обратились к активистам проекта «Двери с помоек» с просьбой помочь вернуть двери на свое историческое место.
«Вы видите петербургские парадные двери, вернувшиеся к нам будто из небытия — никто из нас не верил, что они, родные, остались в живых. Мы точно не верили, поэтому произошедшее — приятный шок. Их сохранили неравнодушные ответственные люди, которые в самое лихое время спасали, что могли. И сохранили до наших дней, до лучших времен», — поделились активисты проекта.
Сохранились фрагменты трех водных групп, две их которых стояли в парадных домов, являющихся выявленными объектами культурного наследия. Как пишет фонд сохранения исторического наследия «Внимание», впереди предстоит большая работа. Необходимо получить согласие жильцов, исследовать состояния порталов и согласовать проект — после чего реставрация дверей станет возможна, им восстановят утраченные элементы и установят в «родных» парадных.
Напомним, в доходном доме Станового на Мытнинской улице, 5 завершается масштабная реставрация. За 3,5 года силами его жителей исторический облик вернули пяти входным группам, установив деревянные двери с сохранением оригинальных деталей, а также фасаду здания. В августе деревянные двери установили в парадной со стороны Старорусской улицы, в июне — на лицевой фасад здания. Ранее на двери вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. В марте еще одну дверь, железную, заменили на входные створки из ясеня.
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