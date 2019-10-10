В Петербурге нашли деревянные исторические двери. Их считали утраченными с начала 2000-х

Двери удалось сохранить благодаря петербургским мастерам столярного дела, спасавшим деревянные входные группы от участи быть выброшенными на помойку в начале 2000-х годов. Специалисты обратились к активистам проекта «Двери с помоек» с просьбой помочь вернуть двери на свое историческое место.

«Вы видите петербургские парадные двери, вернувшиеся к нам будто из небытия — никто из нас не верил, что они, родные, остались в живых. Мы точно не верили, поэтому произошедшее — приятный шок. Их сохранили неравнодушные ответственные люди, которые в самое лихое время спасали, что могли. И сохранили до наших дней, до лучших времен», — поделились активисты проекта.

Сохранились фрагменты трех водных групп, две их которых стояли в парадных домов, являющихся выявленными объектами культурного наследия. Как пишет фонд сохранения исторического наследия «Внимание», впереди предстоит большая работа. Необходимо получить согласие жильцов, исследовать состояния порталов и согласовать проект — после чего реставрация дверей станет возможна, им восстановят утраченные элементы и установят в «родных» парадных.