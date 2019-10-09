Уикенд в Петербурге с 9 по 13 октября

до 13 октября Шереметевский дворец – Музей музыки

Выставка «Земля дыбом. Из истории русского театрального экспрессионизма»



В эти выходные в Шереметьевском дворце заканчивается масштабная выставка, посвященная театральному экспрессионизму в России и, в частности, в Петрограде-Ленинграде: от зарождения до исчезновения в середине 1930-х годов. В экспозиции – эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, рукописи и документы, афиши спектаклей. Сами костюмы 1920-х годов плохо сохранились, тем ценнее увидеть, например, платья главных героинь спектакля «Прыжок через тень» 1927 года.