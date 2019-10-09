Уикенд в Петербурге с 9 по 13 октября

Прощальный концерт группировки «Ленинград», фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» (с Тимоте Шаломе!), а также несколько гастрономических идей (новые бары и кафе!) – как провести выходные в городе.
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Прощальный концерт группировки «Ленинград», фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» (с Тимоте Шаломе!), а также несколько гастрономических идей (новые бары и кафе!) – как провести выходные в городе.
8-8 октября-декабря
Росфото
Christian Bertrand / Shutterstock.com
9-13 октября
кинотеатр «Аврора»
с 10 октября
с 10 октября
с 10 октября
10-31 октября
«Севкабель Порт»
10-18 октября
Музей современного искусства им. Дягилева СПбГУ
до 15 октября
до 15 октября
театр «Балтийский дом»
Review News / Shutterstock.com
10 октября
19:00
БКЗ «Октябрьский»
10 октября
20:00
клуб «Аврора»
11 октября
19:00
Probka на Добролюбова
@vomrkt
с октября
Василеостровский рынок
11 октября
20:00
Эрмитажный театр
11-1 октября-декабря
Эрарта
11, 12 октября
19:00
Основная сцена Александринского театра
11 октября
20:00
«А2»
с 1 октября
Суворовский проспект, 17
с октября
Невский проспект, 62
12 октября
15:00
«Охта Lab»
12 октября
17:00
«Формула Кино Галерея»
12 октября
19:00
Большой зал Филармонии
12 октября
20:00
«Газпром Арена»
12 октября
20:00
Opera Concert Club
12 октября
23:50
«ЛЕС Villa»
до 13 октября
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
до 13 октября
Шереметевский дворец – Музей музыки
13 октября
15:00
киноцентр «Родина»
13 октября
19:00
БКЗ «Октябрьский»
13 октября
19:00
«Мюзик-Холл»
13 октября
15:00
«Ленинград Центр»
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