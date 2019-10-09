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Уикенд в Петербурге с 9 по 13 октября

Прощальный концерт группировки «Ленинград», фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» (с Тимоте Шаломе!), а также несколько гастрономических идей (новые бары и кафе!) – как провести выходные в городе.

 

Пт 11 октября Сб 12 октября Вс 13 октября

 

8-8 октября-декабря

Росфото

Выставка «Женщины и война. Простые истории»

В Росфото открылась выставка Международного Комитет Красного Креста и ТАСС «Женщины и война. Простые истории». На экспозиции представлено более 160 редких снимков XIX–XXI веков. Они посвящены положению женщин — медсестер, матерей и жертв. Подробнее здесь.

  • Christian Bertrand / Shutterstock.com

9-13 октября

кинотеатр «Аврора»

Фестиваль Beat Weekend

С 9 по 13 октября в Петербурге проходит ежегодный фестиваль документального кино Beat Weekend. Программа, как и всегда, насыщенная. Мы точно не пропустим премьеру киноальманаха «33 слова о дизайне» (один из его героев – Покрас Лампас!), историю протестного рейва в Грузии («Raving riot: Рейв у парламента») и фильм о PJ Harvey («PJ Harvey: A Dog Called Money»). Подробная программа здесь.

с 10 октября

Фильм «Гемини» / Gemini Man

Режиссер-визионер Энг Ли («Жизнь Пи») буквально экранизирует постулат, что твой главный враг – это ты сам. И протагониста, и антагониста в его боевике играет Уилл Смит.

с 10 октября

Фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York

Ромком Вуди Аллена с Тимоте Шаламе, Эль Фаннинг, Селеной Гомес, Джудом Лоу и Диего Луной о уикенде, в котором все пошло не так. Гэтсби (да-да) привозит свою девушку Эшли в Нью-Йорк, чтобы познакомить с родителями. Но та убегает на первое журналистское задание – брать интервью у известного режиссера.

с 10 октября

Фильм «Вечер с Беверли Лафф Линн» / An Evening with Beverly Luff Linn

Эксцентричная комедия с инди-любимицей Америки Обри Плазой. Она играет одержимую нелепым ТВ-шоу домохозяйку Лулу, которая готова на все, чтобы принять в нем участие.

10-31 октября

«Севкабель Порт»

выставка «Waterfront / Водная линия»

В четверг в «Севкабель Порту» в пространстве «АРХКЛУБ» стартует урбанистический форум «Waterfront / Водная линия». Его будет сопровождать отчетная выставка о том, как сделать более комфортными четыре городские локации: Галерную гавань на Васильевском острове, набережные Охты и Пряжки, а также пляж Финского залива. Участники сначала провели полевое «расследование», а летом приступили к реализации проектов: организовали события для местных жителей (например, открытие «Музея борщевика») и построили ряд арт-объектов.

10-18 октября

Музей современного искусства им. Дягилева СПбГУ

Выставка «Праздник Мухомора»

Обложка бестселлера Андрея Хлобыстина «Шизореволюция» была украшена имитирующим мухоморы принтом. А теперь культуролог и куратор решил посвятить этому виду грибов целую выставку, вдохновившись праздниками в детских садах на ту же тему. На экспозиции, организованной Музеем современного искусства им. Дягилева СПбГУ, представлены картины, фотографии, этнографические объекты, предметы быта и елочные игрушки. Среди них работы Константина Звездочетова (группа «Мухомор»), Ивана Сотникова, Артура Молева, Ирины Васильевой, Олега Маслова, Сергея Шутова, Бориса Смелова и многих других.

до 15 октября

Окончание голосования ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге 2019»

Эти выходные – последняя возможность лично проинспектировать номинантов ресторанной премии «Собака.ru» «Что Где Есть в Петербурге 2019». Конечно для того, чтобы осознанно отдать голос за своих фаворитов – успеть нужно до 15 октября! Про всех номинантов и ход голосования читайте здесь.

до 15 октября

театр «Балтийский дом»

Фестиваль «Балтийский дом»

В Петербурге продолжается посвященный режиссеру Эймунтасу Някрошюсу театральный фестиваль «Балтийский дом». На этой неделе можно увидеть, например, постановку «Из подполья: Ответ Достоевскому» от итальянского Центра Ежи Гротовского и Томаса Ричардса (10 октября) и спектакль «Сукины дети» (13 октября) – эту работу Някрошюса впервые покажут в России.

  •  Review News / Shutterstock.com

10 октября

19:00

БКЗ «Октябрьский»

Концерт Лары Фабиан

Франкоязычная певица бельгийско-итальянского происхождения возвращается в Петербург в рамках юбилейного тура в честь ее 50-летия. Лара Фабиан споет на сцене БКЗ «Октябрьский» песни как с нового альбома Papillon (его релиз был в феврале), так и хиты Je T'aime, Je Suis Malade, Adagio и другие.

10 октября

20:00

клуб «Аврора»

Концерт «Запрещенных барабанщиков»

Как и первая часть «Матрицы», авторы неполиткорректной песни «Убили негра» отмечают 20-летие. Правда, вместо ре-релиза у ростовчан – концерт в клубе «Аврора» под вуду-названием «Мама привела колдуна».

11 октября

19:00

Probka на Добролюбова

Ужин с Клементиной Вьеццер

Хозяйка легендарной Osteria Al Castelletto в Венеции в пятницу устроит ужин в ресторане Probka на Добролюбова. 74-летняя Клементина Вьеццер (ака шеф Клеми) будет готовить в паре с шеф-поваром Антонио Фреза (Jerome). В меню – фамильные рецепты: яйцо пашот с кремом из пармезана и черного трюфеля, фрикадельки из телятины с рыжей тыквой, ризотто по-милански с нежной говядиной и забайон с ванильным мороженым. В Петербурге ужин пройдет в рамках фестиваля традиционой кухни Nativa, который проводит Probka Family. Подробнее здесь.

  • @vomrkt

с октября

Василеостровский рынок

Открытие бара «Салют!»

Выходные – отличный повод сходить в новые заведения общепита. Например, команда бара Imbibe запустила на Василеостровском рынке аперитивный бар «Салют!». В его карте – 16 авторских и классических коктейлей, половину из которых будут разливать на кранах. Среди них – Aperol Spritz, Nitro Espresso Martini на виски с кофейным ликером и колд брю, а также Baikal Lake со спайси-ромом и лимонадом «Байкал».

11 октября

20:00

Эрмитажный театр

Благотворительный проект «Кино в Эрмитаже»

В пятницу в Эрмитажном театре покажут серию короткометражных фильмов по сценариям писателя Александра Цыпкина. Это работы «Ты его любила?» режиссера Елены Поляковой, «Прощай, любимый» Ксении Раппопорт и Павла Капиноса, «Эвтаназия» режиссера Елены Бродач, клип на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь. Анна Каренина» Радды Новиковой, а также недавняя премьера — короткометражка «Утренний секс» с Максимом Матвеевым, Юлией Хлыниной и Никитой Владимировым в главных ролях. Сеансы – часть благотворительного проекта-эксперимента «Кино в Эрмитаже», помогающего подопечным «Фонда Дети-Бабочки». Вход свободный по предварительной регистрации.

11-1 октября-декабря

Эрарта

Выставка Алексея Роумана «Тело оставь на память»

В пятницу в музее Эрарта открывается выставка Алексея Роумана «Тело оставь на память». Ее название отсылает к идее художника, что в будущем сознание перейдет на новый уровень, а биологическое оболочка станет атавизмом, уступив место цифровой. Каждая работа – это концепт, в котором форма и содержание равны.

11, 12 октября

19:00

Основная сцена Александринского театра

Спектакль «Взлетел петух на плетень»

В программе национальных театров России Театральной Олимпиады в пятницу и субботу на Основной сцене Александринки покажут спектакль «Взлетел петух на плетень». Режиссер Фарид Бикчантаев готовил его в Татарском государственном академическом театре им. Галиасгара Камала этюдным методом. Постановка основана на повести классика татарской литературы Аяза Гилязова.

11 октября

20:00

«А2»

Концерт проекта «Симфоническое кино»

Гитарист «Кино» Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя Александр отметят 30-летие альбома «Звезда по имени Солнце» концертом их проекта «Симфоническое кино». Прозвучат все треки пластинки. За дирижерский пульт встанет Антон Шабуров, обладатель первой премии на международном конкурсе Jeuness Musicales international conducting competition Bucharest.

с 1 октября

Суворовский проспект, 17

Открытие ресторана Bilbao

Еще одна идея, куда сходить в выходные. На Суворовском проспекте, 17 открылся ресторан Bilbao (пока он работает в тестовом режиме и можно поймать скидку в 30%). Фокус нового заведения – кухня Страны Басков. Готовить будут баскскую классику — закуски пинчос (например, с анчоусом и печеным перцем или с сыром буше, хамоном и сезонным вареньем), рыбацкий суп мармитако, а также командорского кальмара со шпинатом и луковым кремом и орзо с морепродуктами и чоризо. «Жемчужина» винной карты – чаколи.

с октября

Невский проспект, 62

Открытие кафетерия Beggroff bakery

В особняке Беггровых на Невском проспекте, 62 открылся кафетерий Beggroff bakery. Вся представленная в кофейне продукция изготавливается на собственной фабрике Kroo Cafe. Причем некоторые десерты сделаны под руководством французского мастера Лорана Морено. Здесь подают штрудели, киши, круассаны, булочки шу и пирожки. Особое внимание команда уделила сервировке кофе: в пару к напитку посетителям приносят блюдце со взбитыми сливками.

12 октября

15:00

«Охта Lab»

Лекция про зимний биохакинг

Адепт биохакинга Денис Варванец 12 октября прочтет в «Охта Lab» лекцию, как пережить зиму, не впав в депрессию и продолжая быть эффективным. Вход свободный, но по регистрации.

12 октября

17:00

«Формула Кино Галерея»

Спецпоказ фильма «Матрица»

Первой части фантастической трилогии 14 октября исполняется 20 лет, в честь чего ее выпускают в повторный прокат. Если вы не можете дождаться Нео на большом экране, картину покажут и на два дня раньше – на специальном сеансе. Картину представят и обсудят кинокритики Татьяна Шорохова и Мария Кувшинова.

12 октября

19:00

Большой зал Филармонии

Спектакль «Пушкинский Петербург в зеркале культуры»

В Филармонии в субботу покажут спектакль «Пушкинский Петербург в зеркале культуры» Вениамина Смехова. Мультимедийный литературно-музыкальный проект приурочен к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Помимо Смехова, в постановке также участвуют актеры Анна Геллер, Дмитрий Высоцкий и музыканты Светлана Сурганова и Алексей Кортнев. Главная цель проекта — «стряхнуть позолоту» с имени Пушкина, которое «за два столетия изрядно забронзовело». В текст сценария включены отрывки и строки из Гоголя, Достоевского, Цветаевой, Булгакова, Ерофеева, Высоцкого, Окуджавы и других.

12 октября

20:00

«Газпром Арена»

Прощальный концерт «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым завершает прощальный стадионный тур концертом в родном Петербурге – на «Газпром Арене» (65 тысяч зрителей и почти солд-аут!). О том, что заканчивается история бэнда (по крайней мере, в таком составе), музыкант рассказал в марте. Финальное шоу будет по-настоящему масштабным. Оно продлится около 2,5 часов, а группа исполнит песни практически со всех своих 19 альбомов.

12 октября

20:00

Opera Concert Club

Концерт «Есть Есть Есть»

Хип-хоп группа Михаила Феничева – логичное продолжение его же бэнда 2H Company – не часто дает концерты. Поэтому выступление в Opera Concert Club в эту субботу – отличный шанс вживую подпеть любимым трекам про «Утку-маляра» и «Бурку».

12 октября

23:50

«ЛЕС Villa»

Вечеринка Back Room

В субботу в «ЛЕС Villa» на Казанской, 7 пройдет вечеринка Back Room для всех, кто «страдал по клубу Holy Water времен Некрасова». Организаторы обещают сеты и лайвы от андеграундной формации Haute Dance: Кирилла Шаповалова, Марины Бибик и Unfound.

до 13 октября

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Выставка Валерия Вальрана «Слушая музыку»

До воскресенья в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка Валерия Вальрана, входившего в число неофициальных ленинградских художников 1970-х. В год своего 70-летия он сделал выставку, посвященную композиторам и музыкантам, которых начал слушать и полюбил в молодости. Визуальные аллюзии на произведения Малера и Стравинского соседствуют с посвящением друзьям художника — Вячеславу Гайворонскому и Владимиру Волкову.

до 13 октября

Шереметевский дворец – Музей музыки

Выставка «Земля дыбом. Из истории русского театрального экспрессионизма»

В эти выходные в Шереметьевском дворце заканчивается масштабная выставка, посвященная театральному экспрессионизму в России и, в частности, в Петрограде-Ленинграде: от зарождения до исчезновения в середине 1930-х годов. В экспозиции – эскизы декораций и костюмов, фотоматериалы, рукописи и документы, афиши спектаклей. Сами костюмы 1920-х годов плохо сохранились, тем ценнее увидеть, например, платья главных героинь спектакля «Прыжок через тень» 1927 года.

13 октября

15:00

киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Андрей Тарковский. Кино как молитва»

В воскресенье в киноцентре «Родина» покажут документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва». Его снял сын режиссера – Андрей А. Тарковский. В основе ленты – нигде ранее не публиковавшиеся аудио и видеозаписи лекций, интервью, встреч со зрителями, видеохроник. Картина выходит в прокат с 17 октября, но ее можно увидеть за несколько дней до релиза.

13 октября

19:00

БКЗ «Октябрьский»

Спектакль Сергея Полунина «SATORI»

Танцовщик Сергей Полунин в воскресенье покажет в БКЗ «Октябрьский» шоу «SATORI» — сценическую версию своей жизни. Режиссером постановки стал Габриэль Марсель дель Веккио, который сотрудничает с канадским «Цирк дю Солей», сценографом — американский фотограф Дэвид Лашапель. Музыку написал композитор Лоренц Дэнжел. 

13 октября

19:00

«Мюзик-Холл»

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения»

В рамках своего проекта «БеспринцЫпные чтения» писатель Александр Цыпкин представит в Петербурге книгу «Девочка, которая всегда смеялась последней». Помогать в чтении рассказов литератору вновь будет его друг – актер Константин Хабенский.

13 октября

15:00

«Ленинград Центр»

Фильм о Леонардо да Винчи в «Ленинград Центре»

В воскресенье в «Ленинград Центре» покажут фильм «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» – художественно-документальный проект, в котором воссоздают произведения мастера эпохи Возрождения. Это не только картины, но и его изобретения – например, военные машин. Лента снята в сверхвысоком разрешении 4K.
andrey,
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