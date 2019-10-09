Фонтан в Любашинском саду был открыт 24 августа. Главным талисманом нового места стал бронзовый босоногий ангел авторства петербургского скульптора Романа Шустрова — его посадили на скамью возле фонтана. Однако спустя месяц фигурка расшаталась и «не удержалась» на основании, где была закреплена. Как говорят в пресс-службе «Водоканала», проводившего реставрацию, из-за слишком пристального внимания петербуржцев.

«Теперь ангел вмонтирован в скамейку с помощью специальных штырей, которые влиты в основание скульптуры и составляют с ней единое целое. Новая конструкция должна справиться с потоком поклонников скульптурной композиции. И все же мы призываем гостей сада бережно относиться к произведению искусства, уважать работу скульптора и воспитывать культуру поведения в детях, чтобы Ангел радовал горожан еще долгие годы», — говорят специалисты.

Фонтан в Любашинском саду на пересечении проспекта Металлистов и Замшиной улицы в Калининском районе Петербурга начнут готовить к зиме одним из последних в городе — понаблюдать за ним, а также посидеть рядом с ангелом можно будет до 20 октября.