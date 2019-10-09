В Колпине неизвестные разрушили памятник жертвам радиационных аварий и катастроф

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, сообщение об инциденте поступило в полицию Колпинского района вечером 8 октября около 22:00. В настоящий момент ведется проверка по факту случившегося.

Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф располагается в сквере Коммуны и был установлен там общественной организацией. Как рассказали в пресс-службе Колпинского района, памятник не находится на балансе — финансирование его восстановления придется искать вне бюджета.

«Он не находится на балансе кого-либо, поэтому мы будем принимать какие-то меры по его восстановлению и искать предприятие. Или будем разговаривать с муниципальным советом, чтобы его восстановили», — рассказали в администрации.

Напомним, парк академика Сахарова подвергнут реконструкции — сейчас зеленый оазис нуждается в ремонте и обновлении, а главная проблема заключается в отсутствии ливневой канализации. С инициативой выступили представители общественных организаций, защищающие права пострадавших при чернобыльской аварии — зеленые насаждения увековечивают память жертв радиационных катастроф.