Во дворе дома №7 по улице Архитектора Данини в Пушкине установили детскую площадку. Строительство инициировали местные жители, а также оплатили все необходимые расходы — долгое время они просили местную администрацию построить площадку, однако так и не дождались соответствующих решений. Привыкнуть к яркой площадке дети не успели — ее снесли по решению властей города, так как строительство не было согласовано.
В Пушкине снесли детскую площадку, установленную силами местных жителей. Ее не согласовали с администрацией
Информация о сносе площадки в Пушкине появилась в Telegram-канале «Протестный Петербург» 8 октября. «Пушкин. Спектакль в трех действиях. Жители просят местную администрацию построить детскую площадку. Местная власть не реагирует, жильцы устанавливают детскую площадку за свои деньги. Строительство площадки было не согласовано с городом. Снос детской площадки. Занавес», — так подписали серию фотографий с места событий.
Демонтаж занял около двух часов — к часу дня 8 октября площадка была уже разобрана. На вопрос петербуржцев о причинах демонтажа в Комитете по имуществу Петербурга ответили, что площадка ржавая и тем самым представляет опасность для детей. Новый объект для игр детей свежем воздухе появится не ранее 2024 года. Местные жители предполагают, что на месте площадки планируют организовать парковку для автомобилей.ъ
Напомним, 7 октября на Васильевском острове демонтировали смотровые площадки с биноклями. Они появились на берегу Невы в середине лета — каждый желающий мог бесплатно ими воспользоваться. Однако дальнейшее существование биноклей не удалось согласовать с администрацией. «Более чем уверен, что установят вновь, но уже за счет бюджета и установкой будут заниматься «правильные» и «нужные» люди», — отреагировали горожане.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.