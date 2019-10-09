В Пушкине снесли детскую площадку, установленную силами местных жителей. Ее не согласовали с администрацией

Демонтаж занял около двух часов — к часу дня 8 октября площадка была уже разобрана. На вопрос петербуржцев о причинах демонтажа в Комитете по имуществу Петербурга ответили, что площадка ржавая и тем самым представляет опасность для детей. Новый объект для игр детей свежем воздухе появится не ранее 2024 года. Местные жители предполагают, что на месте площадки планируют организовать парковку для автомобилей.ъ

Напомним, 7 октября на Васильевском острове демонтировали смотровые площадки с биноклями. Они появились на берегу Невы в середине лета — каждый желающий мог бесплатно ими воспользоваться. Однако дальнейшее существование биноклей не удалось согласовать с администрацией. «Более чем уверен, что установят вновь, но уже за счет бюджета и установкой будут заниматься «правильные» и «нужные» люди», — отреагировали горожане.