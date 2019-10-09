Премия Reader’s Choice Awards проводится ежегодно авторитетным американским журналом Conde Nast Traveler, который принято называть «библией для туристов». Отели отбираются в лонг-лист, после чего в течение нескольких месяцев читатели голосуют за лучшие из них — таким образом ценность премии в том, что она отражает предпочтения самих постояльцев.

Пятизвездочный отель «Астория» располагается на Исаакиевской площади в здании, выполненном в 1911-1912 годах по проекту архитектора Федора Лидваля в стиле неоклассицизм с элементами модерна. Официальное открытие состоялось 23 декабря 1912 года. Название было дано в память о фешенебельных нью-йоркских отелях, владельцами которых были двоюродные браться Асторы. Первым директором гостиницы стал француз Луи Терье.