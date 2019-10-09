Петербургский отель «Астория» вошел список лучших отелей по версии Conde Nast Traveler Reader’s Choice Awards. И сразу в три — став пятым в рейтинге лучших отелей Европы, вторым в Северной Европе и 16-ым в мире.
«Астория» заняла 5 место в рейтинге лучших отелей Европы — по версии Conde Nast Traveler Reader’s Choice Awards
Премия Reader’s Choice Awards проводится ежегодно авторитетным американским журналом Conde Nast Traveler, который принято называть «библией для туристов». Отели отбираются в лонг-лист, после чего в течение нескольких месяцев читатели голосуют за лучшие из них — таким образом ценность премии в том, что она отражает предпочтения самих постояльцев.
Пятизвездочный отель «Астория» располагается на Исаакиевской площади в здании, выполненном в 1911-1912 годах по проекту архитектора Федора Лидваля в стиле неоклассицизм с элементами модерна. Официальное открытие состоялось 23 декабря 1912 года. Название было дано в память о фешенебельных нью-йоркских отелях, владельцами которых были двоюродные браться Асторы. Первым директором гостиницы стал француз Луи Терье.
В годы первой мировой войны в «Астории» располагалась военная гостиница для офицеров высшего командного состава. Во время революции 1917 года гостиницу брали штурмом, а после подвергли национализации. Во время Великой Отечественной войны в «Астории» разместился госпиталь, где лечились оставшиеся в городе писатели, художники и музыканты. В 1929 году отель передали акционерному обществу «Интурист» — в его ведении «Астория» оставалась до 1996 года.
В «Асторией» также связаны многочисленные легенды. По одной из них, немецкое командование, готовясь вступить в Ленинград после штурма в 1941 году, заранее отпечатало пригласительные билеты на торжественный банкет в гостинице — поэтому обстреливать и бомбить здание с воздуха было запрещено. «Астория» стала локацией для съемок одного из эпизодов фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», а во время масштабной закупки новой посуды, старую передали киностудии «Ленфильм».
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