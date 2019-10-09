«За прошедшие с момента создания совета дома 3,5 года удалось отремонтировать 5 парадных, фасад дома, установить светодиодное освещение, 16 видеокамер, новые домофоны на 4 парадные и ворота, вывести тонны мусора из подвала, привести в чувство бизнесменов с первого этажа и многое другое. Дом Станового — это яркий пример неравнодушного отношения петербуржцев к своей жизни, пример настойчивости и упорства, пример возможности взаимодействия жителей с бизнесом, а также организациями, которые заинтересованы в сохранении наследия наших предков», — подводят итоги горожане.