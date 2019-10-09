В доходном доме Станового на Мытнинской улице, 5 завершается масштабная реставрация. За 3,5 года силами его жителей исторический облик вернули пяти входным группам, установив деревянные двери с сохранением оригинальных деталей, а также фасаду здания.
В доходном доме Станового завершается реставрация парадных. Исторический облик вернули входу со стороны Мытнинской улицы
В августе деревянные двери установили в парадной со стороны Старорусской улицы — очищенные от краски, с обновленной верхней фрамугой и оригинальной резной совой, которая послужила прототипом для воссоздания других ей подобных. Монтаж входной группы второй парадной со стороны Мытнинской улицы начался 7 октября. Сегодня он завершился. Как говорят жители дома и городские активисты, остались «лишь небольшие штрихи» — установка доводчиков и домофонов.
«За прошедшие с момента создания совета дома 3,5 года удалось отремонтировать 5 парадных, фасад дома, установить светодиодное освещение, 16 видеокамер, новые домофоны на 4 парадные и ворота, вывести тонны мусора из подвала, привести в чувство бизнесменов с первого этажа и многое другое. Дом Станового — это яркий пример неравнодушного отношения петербуржцев к своей жизни, пример настойчивости и упорства, пример возможности взаимодействия жителей с бизнесом, а также организациями, которые заинтересованы в сохранении наследия наших предков», — подводят итоги горожане.
Доходный дом Станового в стиле модерн с элементами неорусского стиля был построен по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1908–1909 годах. За последние несколько лет почти все совы, которые сидели по каждой каждой из больших резных деревянных дверей, исчезли. Дом, помимо этого, растерял разноцветные стекла и часть декора.
Напомним, ранее на двери доходного дома Станового на Мытнинской улице вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. В марте еще одну дверь, железную, заменили на входные створки из ясеня. 19 июня двери вернулись и на лицевой фасад здания, а 6 августа — в парадную со стороны Старорусской улицы.
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