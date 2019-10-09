Скончался бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев

Юрий Константинович Митюрев окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1972 году. В том же году началась его профессиональная деятельность — Митюрев работал в институтах Ленпромстройпроект, ЛГПИ, ЛенНИИпроект, в 1991 году создал и возглавил собственную архитектурную мастерскую, а в 2002 году получил звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации».

Митюрев являлся членом правления Союза архитекторов России и Петербурга, а с 2007 года занял должность советника Академии архитектуры. Он был профессором международной академии архитектуры, доцентом Института имени Репина, становился лауреатом конкурсов «Архитектон» и «Зодчество».

С 2008 по 2013 год Юрий Константинович работал в Комитете по градостроительству и архитектуре и был главным архитектором Петербурга. Именно при его непосредственном участии был поставлен барьер бесконтрольной, хаотичной застройке в нашем городе, а также появился первый архитектурно-художественный регламент Санкт-Петербурга, который защитил исторический центр.

«Помимо профессиональной деятельности, Юрий Константинович проявил себя как яркий общественник. В памяти своих коллег Юрий Константинович навсегда останется не только высококлассным профессионалом, но и очень доброжелательным, отзывчивым, искренним, интеллигентным и светлым человеком», — говорится в некрологе, опубликованном в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Юрия Константиновича Митюрина.