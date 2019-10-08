Трое петербуржцев запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову. Гид включает в себя главные локации, наиболее интересные по мнению составителей — от знаменитого «дома на курьих ножках» возле станции метро «Приморская» до «Севкабель Порта».
Петербуржцы запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову
На карте-путеводителе можно найти собор Святого Михаила на Среднем проспекте Васильевского острова, Смоленское кладбище, «Парадную Сатаны» на 12-й линии В.О., Музей современного искусства «Эрарта», гостиницу Прибалтийская, в интерьерах которой режиссер Петр Тодоровский снял фильм «Интердевочка», водонапорную башню на 25-й линии В.О. (прекрасный образец конструктивизма!), аптеку доктора Пеля, общественное пространство «Севкабель Порт» и обновленный Василеостровский рынок.
Создатели сайт-путеводителя по Васильевскому острову:
Для туристов и жителей города мы, трое друзей-островитян, решили создать авторский путеводитель по прекрасному и самобытному району — Васильевскому острову. Для нас Васильевский — это не просто место, где прошли наши детство и юность, это уникальная обособленная часть Санкт-Петербурга, таящая в себе немало скрытых богатств, которыми мы так сильно хотим с вами поделиться.
А еще этот гайд — своего рода культурно-исторический слепок Острова, который в последнее время начал стремительно развиваться и меняться. Отчужденность района, который раньше почти 7 месяцев в году из 12 был отрезан от большой земли по ночам, постепенно уходит в прошлое. И в этом путеводителе мы хотели бы запечатлеть ускользающий облик Васильевского острова.
Напомним, ранее появился бумажный путеводитель по Петербургу. Содержимое брошюры — советы о том, где побывать и куда сходить от городских сообществ. Так, краевед и участник объединения «Гэнгъ», лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», Алексей Шишкин предлагает посмотреть на «Романтику индустриального Петербурга», команда «Севкабель Порта» — посетить «Непарадный Петербург», а образовательный проект CreativeMornings — пробежаться по аллеям Елагина острова и выпить кофе в Микрокофейне «ТЧК». А еще посмотрите путеводитель по креативному Петербургу — с шоурумом растений и студией керамики.
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