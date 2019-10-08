Петербуржцы запустили сайт-путеводитель по Васильевскому острову

Создатели сайт-путеводителя по Васильевскому острову:

Для туристов и жителей города мы, трое друзей-островитян, решили создать авторский путеводитель по прекрасному и самобытному району — Васильевскому острову. Для нас Васильевский — это не просто место, где прошли наши детство и юность, это уникальная обособленная часть Санкт-Петербурга, таящая в себе немало скрытых богатств, которыми мы так сильно хотим с вами поделиться.

А еще этот гайд — своего рода культурно-исторический слепок Острова, который в последнее время начал стремительно развиваться и меняться. Отчужденность района, который раньше почти 7 месяцев в году из 12 был отрезан от большой земли по ночам, постепенно уходит в прошлое. И в этом путеводителе мы хотели бы запечатлеть ускользающий облик Васильевского острова.