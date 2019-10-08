На Васильевском острове демонтировали смотровые площадки с биноклями

Фото процесса погрузки смотровых биноклей появилось в Telegram-канале «Протестный Петербург» вечером 7 октября. Как выяснила «Фонтанка», причиной демонтажа стала их незаконность — установка аппаратов была проведена без согласования с администрацией Василеостровского района. Сами бинокли и их появление на Васильевском острове — идея частной компании, демонтаж также осуществили «частники» «А-Строй».

«Идея с биноклем очень интересная, и, если даже собственник нашел более выгодное применение и демонтировал сам, администрация города могла бы подхватить ее и нечто подобное организовать сама. Своих интересных идей особо нет, так не грех воспользоваться и чужими», — реагируют на демонтаж жители Васильевского острова. «Более чем уверен, что установят вновь, но уже за счет бюджета и установкой будут заниматься «правильные» и «нужные» люди», — добавляют они.

Смотровые площадки с бесплатными биноклями появились в середине лета вдоль Невы — на набережной лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской, а также на стрелке Васильевского острова. Однако некоторые петербуржцы не спешат горевать — по их словам, увеличение в биноклях было «так себе, почти такое же, как глазами просто смотреть, больше как аттракцион забавный».