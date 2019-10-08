Лахтинской улице в Петербурге планируют присвоить имя Ксении Блаженной

Храм святой блаженной Ксении Петербургской стоит между домами №15 и 19 по Лахтинской улице — на том месте, где в середине XVIII века святая проживала вместе со своим мужем, подполковником Андреем Петровым, и где стоял ее дом. После кончины мужа Ксения стала юродивой и впоследствии, согласно преданию, творила добрые дела и чудеса. В 1988 году Ксения Петербургская была канонизирована. Современное название Лахтинская улица получила 16 апреля 1877 года в честь поселка Лахта, который в настоящий момент включен в территорию Петербурга.

Против переименования выступают петербуржцы. Активная дискуссия прошла в закрытом сообществе «Петроградская диаспора». По мнению жителей Петроградского района, в Петербурге «есть масса других улиц, которые хотелось бы переименовать — например, улица Чекистов». Что касается Лахтинской, то по мнению активистов назвать в честь Ксении Блаженной лучше улицу Ленина — так как церковь стоит между двумя этими улицами.

«Они хотят назвать именем их святой улицу, где на месте ее дома стоит новодельный, согласованный ими же, уродливый торговый центр», «А может им стоит переименовать улицу рядом — улицу Ленина? Всяко лучше будет. В конце концов церковь между Латинской и Ленина стоит. А то Широкой, как прежде, ее уже не назовут, и другие варианты (например, имени Анны Ахматовой) как-то не поддерживает никто», «Интересно, а если собрать подписи против переименования, нас всех бесами назовут и обвинят в подрыве устоев и разрыве скреп?!», — реагируют петербуржцы.