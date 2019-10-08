Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение транспортных средств будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в течение часа — с 20:00 до 00:00 9 и 10 октября.

Перекроют Литейный мост, участок Литейного проспекта от Шпалерной улицы до Литейного моста, съезд с набережной Кутузова, Воскресенской и Пироговской набережной на Литейный мост, а также часть улицы Академика Лебедева — от улицы Комсомола до Литейного моста.

10 и 11 октября с 00.00 до 05.00 движение по данным адресам будет прекращено.

Напомним, о том, что режиссер Алексей Учитель планирует снять фильм о музыканте Викторе Цое, стало известно в сентябре 2018 года. Сценарий к картине пишет Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной «Край». В июле Учитель приступил к производству ленты, подчеркнув, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Позже появился первый кадр со съемок фильма Алексея Учителя о Викторе Цое. Главные роли в картине исполнят Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и другие.