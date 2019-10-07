Создатели благотворительного кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров открыли новое заведение в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице, 12.
«Добродомик» открыл в Москве новое кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
-
Фото: сообщество "Благодарные обеды пенсионерам"
«Непередаваемые эмоции счастья! Огромную благодарность хочется выразить Эмину — за душевное отношение, понимание проблем старшего поколения и за совместное открытие «Добродомика» с Москве. Люблю такие моменты — еще вчера, в прямом эфире, был некий спад энергии, возможно, осень, да и все навалилось, а уже сегодня проснулись с огромным зарядом позитива, хорошими новостями — двигаемся вперед. Спасибо всем за поддержку!», — поделилась Александра Синяк.
«Еще раз убеждаюсь, что добрые дела и неравнодушие объединяет людей. Видя и ощущая такую поддержку, понимаешь, что все возможно. Абсолютно все. Главное — наше желание и усилия. Будем делать, помогать — наши труды будут не напрасны, они во благо», — добавила руководитель проекта Галина Синичкина. Отмечается, что сейчас «Добродомик» работает в тестовом режиме — торжественное открытие обещают в ближайшее время.
Напомним, о том, что основатели петербургского «Добродомика» открывают в Москве новое кафе с бесплатными обедами для пенсионеров, стало известно в июле 2019 года. «Сегодня прошла встреча с потрясающей Александрой Синяк, чей удивительный проект «Добродомик» совместно с ее мужем в Санкт-Петербурге так меня заинтересовал, что в сентябре мы открываем его вместе в Москве», — поделился тогда Эмин Агаларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.