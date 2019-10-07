«Добродомик» открыл в Москве новое кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

«Непередаваемые эмоции счастья! Огромную благодарность хочется выразить Эмину — за душевное отношение, понимание проблем старшего поколения и за совместное открытие «Добродомика» с Москве. Люблю такие моменты — еще вчера, в прямом эфире, был некий спад энергии, возможно, осень, да и все навалилось, а уже сегодня проснулись с огромным зарядом позитива, хорошими новостями — двигаемся вперед. Спасибо всем за поддержку!», — поделилась Александра Синяк.

«Еще раз убеждаюсь, что добрые дела и неравнодушие объединяет людей. Видя и ощущая такую поддержку, понимаешь, что все возможно. Абсолютно все. Главное — наше желание и усилия. Будем делать, помогать — наши труды будут не напрасны, они во благо», — добавила руководитель проекта Галина Синичкина. Отмечается, что сейчас «Добродомик» работает в тестовом режиме — торжественное открытие обещают в ближайшее время.