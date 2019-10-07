В оранжерее Таврического сада отключили отопление. Тропическим растениям не дают замерзнуть обогреватели

По словам сотрудников оранжереи Таврического сада, «мерзнуть» им и их зеленым подопечным приходится уже не впервой — проблемы с отоплением возникают «каждый год в момент старта отопительного сезона». «К сожалению, администрация Центрального района не готова позаботиться о вас, о нас и наших растениях. Именно поэтому каждый год в момент старта отопительного сезона мы мерзнем, болеем и закрываемся», — поделились они 4 октября.

На следующий день, 5 октября, в оранжереях вынужденно ввели сокращенный режим работы, а также перенесли планируемый на 6 октября спектакль «Начала» — премьеру от творческой группы Intervallo Lucido. «В то время, как на Виленском образовалась царь-дыра в асфальте, величиной с Камаз, у нас отопление так и не включили. Немного жаль, что выборы прошли раньше начала отопительного сезона. Получается так, что коммунальщики могут уже и не стараться», — рассказали сотрудники.

Сегодня, 7 октября, проблемы с отоплением все еще не решились. Однако в 12:00 сотрудники оранжереи сообщили, что аварийная бригада все-таки прибыла на место и закончила ремонт. «Авария тут, авария там, трубы как решето — это нам говорят коммунальные службы. Сегодня мы работаем до 16:00. Приходите за кофе. Мы когда его варим, у кофемашины тепло стоять», — сообщили они, пообещав держать в курсе возможного потепления в помещениях оранжереи.

В 2018 году в оранжерее Таврического сада также были проблемы с отоплением. 2 октября на теплотрассе случилась авария — тогда на помощь пришли «все возможные обогреватели», которые не дали замерзнуть растениям, сотрудникам и посетителям искусственной экосистемы.