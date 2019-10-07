РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой

«Время в пути — да, сокращать планируем. Но это работа поступательная, комплексная. К примеру, когда «Сапсан» запускали, от Москвы до Санкт-Петербурга можно было доехать за три часа 55 минут, а сейчас за три часа 30 минут. В планах — сократить это время до трех часов», — рассказал начальник Дирекции скоростного сообщения Антон Петров. Точная дата перехода на новое время пока не называется.

Также в компании отметили, что пока что новых остановок у поездов «Сапсан» не планируется — с их появлением время в пути может увеличиться. «Основным, а может и главным преимуществом поезда является минимальное, на пределе возможности инфраструктуры, время в пути. Назначение каждой дополнительной остановки влечет замедление поезда «Сапсан» минимум на пять минут, что негативно будет воспринято пассажирами», — добавил Петров, отметив, что все остановки находятся на станциях с мощным пассажиропотоком.

Напомним, РЖД запустила новую рассылку. Теперь пассажиры будут получать СМС-оповещения об изменениях в расписании поездов — совершенно бесплатно. Ранее стало известно, что Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». Соответствующую возможность власти города рассматривают совместно с РЖД. 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров.

Ранее представители ОАО «Российские железные дороги» определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. РЖД также запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна, а еще скоростные поезда «Ласточка» — из Петербурга в Москву.